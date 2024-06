Kinaxis annonce les résultats du vote à l'assemblée annuelle des actionnaires





Kinaxis® Inc. (« Kinaxis » ou la « société ») (TSX : KXS), fournisseur majeur de solutions d'orchestration de la chaîne d'approvisionnement, a reçu l'approbation de toutes les résolutions présentées aux actionnaires lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue aujourd'hui (l'« assemblée »), tel que décrit dans la circulaire d'information de la direction de la société datée du 18 avril 2024 (la « circulaire »).

1. Élection des administrateurs

Les actionnaires ont voté en faveur de l'élection des sept administrateurs nommés au conseil d'administration de Kinaxis, qui exerceront leurs fonctions jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la société ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés.

Nominé Nombre total de votes pour Pourcentage de votes pour Nombre total de votes contre Pourcentage de votes contre Robert Courteau 21 671 483 98,85 % 253 162 1,15 % Gillian (Jill) Denham 21 800 724 99,43 % 123 920 0,57 % Angel Mendez 21 800 084 99,43 % 124 560 0,57 % Pamela Passman 21 807 387 99,47 % 117 257 0,53 % Elizabeth (Betsy) Rafael 21 771 717 99,30 % 152 928 0,70 % Kelly Thomas 21 855 221 99,68 % 69 424 0,32 % John Sicard 21 881 083 99,80 % 43 562 0,20 %

2. Nomination des auditeurs

Les actionnaires ont voté pour approuver la nomination de KPMG LLP en tant qu'auditeur de Kinaxis, et ce, jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé.

Nombre total de votes pour Pourcentage de votes pour Nombre total de votes avec abstention Pourcentage d'abstentions 22 107 054 98,97 % 231 047 1,03 %

3. Vote consultatif sur l'approche de la rémunération des dirigeants

Les actionnaires ont voté en faveur de l'approche de la société en matière de rémunération des cadres, telle qu'elle est décrite dans la circulaire.

Nombre total de votes pour Pourcentage de votes pour Nombre total de votes contre Pourcentage de votes contre 21 487 560 98,01 % 437 085 1,99 %

Pour plus de détails sur chacune des questions ci-dessus, veuillez vous référer à la circulaire disponible sous le profil de Kinaxis sur le système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR+) à l'adresse www.sedarplus.ca ou dans la section Données financières du site Web des relations avec les investisseurs de la société.

Les résultats définitifs des votes sur toutes les questions soumises à l'assemblée annuelle seront déposés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com.

À propos de Kinaxis Inc.

Kinaxis est un leader mondial de l'orchestration moderne de la chaîne d'approvisionnement. Nous prenons en charge les chaînes d'approvisionnement et les personnes qui les gèrent, au service de l'humanité. Des marques mondiales renommées font confiance à notre logiciel pour fournir l'agilité et la prévisibilité nécessaires pour faire face à la volatilité et aux perturbations d'aujourd'hui. Nous combinons notre technique de concurrence brevetée avec une approche de l'IA centrée sur l'humain pour permettre aux entreprises de toutes tailles d'orchestrer leur réseau de chaîne d'approvisionnement de bout en bout, de la planification stratégique pluriannuelle à l'exécution à la seconde près, en passant par la livraison sur le dernier kilomètre. Pour plus de nouvelles et d'informations, rendez-vous sur kinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

