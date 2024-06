RIGSAVE S.P.A. a reçu le mandat pour créer 17 véhicules de mise en commun d'actifs





Rigsave S.p.A. (ISIN : IT0005526295 | WKN : A3D8N4 | Symbole : H68) annonce qu'elle a reçu le mandat de 17 investisseurs professionnels pour créer 17 véhicules de mise en commun d'actifs avec la myriade de fournisseurs de services nécessaires à leur fonctionnement.

Outre le fait d'assister ces 17 clients professionnels dans la création des véhicules, Rigsave S.p.A. soutiendra également l'émission d'obligations pour une valeur totale de 17 milliards d'euros - en collaboration avec FSCC Sàrl dans le rôle de fournisseur de services d'entreprise et d'administrateur central - et fournira également des conseils en matière d'investissement pour la répartition stratégique d'actifs par l'intermédiaire de sa filiale Rigsave Capital Ltd détenue à 100 %.

Une fois la transaction achevée, le chiffre d'affaires consolidé de Rigsave S.p.A., une fois pleinement opérationnelle, devrait s'élever à 43,52 millions d'euros et la marge de free cash flow disponible devrait être de 18,96 millions d'euros.

La tournée de présentation de l'opération débutera prochainement, en commençant par l'événement prévu le 8 juin 2024 à la Chambre de commerce de Brescia.

À propos de RIGSAVE S.P.A.

Rigsave S.p.A. est la société mère du groupe Rigsave. Par l'intermédiaire de ses filiales Rigsave Holding Ld, Rigsave Capital Ltd et Rigsave Tech S.r.l., le groupe est actif sur le marché des services financiers traditionnels et innovants.

Rigsave S.p.A. offre des services d'investissement aux particuliers et aux clients institutionnels. Le groupe Rigsave est situé en Italie, à Malte et au Luxembourg. Il opère en France, au Portugal, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche, en Italie et en Espagne grâce au passeport de gestion d'actifs et de fonds.

Langue : Anglais Société : Rigsave S.p.A. Corso Zanardelli, 38 25121 Brescia Italie E-mail : [email protected] Internet: www.rigsave.com ISIN : IT0005526295 WKN : A3D8N4 Cotée sur : Marché non officiel réglementé à Francfort (échelle)

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

7 juin 2024 à 19:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :