Campagne d'échantillonnage et inspection à l'usine Stablex : le Ministère atteste la conformité du site d'enfouissement à la réglementation et aux autorisations environnementales en vigueur

SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 7 juin 2024 /CNW/ - À la suite d'une campagne d'échantillonnage des eaux de surface et des eaux souterraines, et après une inspection de conformité réalisée au lieu d'enfouissement de Stablex, à Blainville, en avril dernier, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe la population que les analyses réalisées n'ont permis de déceler aucun manquement à la réglementation environnementale, ni aux autorisations ministérielles délivrées à l'entreprise pour encadrer ses opérations.

Les procédures de suivi environnemental au Québec répondent aux plus hauts standards, notamment en matière de gestion des matières dangereuses. Que ce soit dans le cadre d'interventions planifiées ou du suivi de signalements, le Ministère intervient auprès des entreprises concernées afin de s'assurer du respect de la réglementation et des autorisations ministérielles en vigueur.

Une inspection et un échantillonnage rigoureux réalisés selon les plus hauts standards

Dans la récente campagne d'échantillonnage réalisée par le Ministère, 20 puits d'eaux de surface et d'eaux souterraines ont été échantillonnés sur le site de Stablex à Blainville, et ce, autant dans le sable et l'argile que dans le roc, et des prélèvements ont été effectués dans des fossés. Ces échantillons ont ensuite été analysés par les spécialistes du Ministère, qui ont interprété les résultats en utilisant une méthode statistique reconnue permettant de détecter des écarts par rapport à la moyenne, appelés « anomalies ». Ainsi, quelques anomalies ont été détectées dans les eaux souterraines. Toutefois, les résultats dans leur ensemble sont satisfaisants d'un point de vue environnemental. Toutes les anomalies sont considérées comme isolées et non inquiétantes, puisqu'aucune n'a été enregistrée pour ces éléments dans les 10 dernières années. Néanmoins, comme le prévoit déjà le programme de suivi environnemental appliqué sur ce site, un suivi rigoureux et exhaustif de ces données sera réalisé dans les trois prochaines années.

Mentionnons que, sur ce même site, le MELCCFP a réalisé, entre 2015 et 2023, un total de 65 inspections terrain afin de veiller à la conformité des opérations de l'entreprise, en plus de faire des vérifications hors du site. Plusieurs campagnes d'échantillonnage des eaux de surface et des eaux souterraines ont aussi été réalisées par le MELCCFP depuis le début de l'exploitation de l'usine, lesquelles n'ont pas permis de détecter de fuite, ni de source de contamination provenant du site d'enfouissement. Par ailleurs, Stablex doit périodiquement réaliser un suivi environnemental, tant pour les eaux souterraines, les eaux de surface, les eaux rejetées dans le réseau d'égout que pour les rejets atmosphériques potentiels liés à ses activités, afin d'attester le respect de ses autorisations environnementales.

Faits saillants :

Rappelons que, lorsque le Ministère délivre une autorisation environnementale, notamment pour un site d'enfouissement, que ce soit pour du nouvel équipement, un nouveau procédé, une nouvelle activité ou l'aménagement d'une cellule d'enfouissement, cette autorisation prévoit des suivis et des analyses rigoureuses à réaliser par les entreprises propriétaires.

Suivant l'engagement du gouvernement du Québec de revoir sa réglementation en continu, notamment pour s'adapter à l'évolution des connaissances, une révision du Règlement sur les matières dangereuses est en cours au Ministère. Dans le cadre de cette modernisation réglementaire, ce dernier souhaite, entre autres, implanter un système pour assurer un meilleur suivi des matières dangereuses résiduelles en circulation sur le territoire québécois, en s'inspirant de l'approche mise en place pour les sols contaminés. Il compte aussi actualiser les normes applicables aux lieux d'enfouissement de ces matières afin de demeurer à la fine pointe des meilleures pratiques du domaine.

