TCL Europe célèbre les partenariats européens de football à l'approche de l'été du sport

PARIS, 7 juin 2024 /PRNewswire/ -- TCL, l'une des principales marques d'électronique grand public et deuxième marque mondiale de téléviseurs, est fière de féliciter ses partenaires officiels des équipes nationales européennes de football, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, pour leur voyage vers les plus grands matchs de football d'Europe. Les salons seront bientôt transformés lorsque les familles et les amis se réuniront pour regarder leurs équipes nationales s'affronter lors de l'événement footballistique le plus attendu de l'été. C'est l'occasion pour chaque joueur et chaque supporter de « sortir le grand jeu » alors que la magie du football touchera des millions de personnes dans les foyers à travers l'Europe.

Célébrer les partenariats avec les équipes nationales

TCL s'est engagé à renforcer sa présence en Europe en soutenant les principales équipes nationales de football. En tant que partenaire privilégié de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), TCL met la passion et la détermination de la Roja à la portée de tous les supporters. En Italie, TCL est partenaire de la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), améliorant ainsi l'expérience visuelle des supporters des Azzurri. TCL est également présent en Allemagne en tant que partenaire officiel de la Fédération allemande de football (DFB), et inspire tous les supporters grâce à sa technologie d'affichage de pointe. En outre, le parrainage de l'équipe nationale polonaise de football par TCL souligne l'engagement de la marque en faveur du football européen. Parallèlement, ses partenariats avec les équipes nationales de la République tchèque et de la Slovaquie reflètent la mission de TCL, qui est de faire vivre des expériences footballistiques immersives et d'inspirer la grandeur par le sport.

Inspirer la grandeur par le sport

La mission de TCL d'inspirer la grandeur est ressentie dans chaque partenariat, soulignant l'engagement de TCL d'apporter l'impact du sport dans le coeur et la vie des gens de tous les coins du monde. En tirant parti de la puissance de la technologie pour rendre le sport plus agréable, immersif et divertissant que jamais, TCL vise à rassembler les gens pour célébrer des moments importants et se délecter de l'un des plus grands passe-temps de la vie.

« Le partenariat avec ces équipes emblématiques permet à TCL de souligner sa mission de démocratisation de la technologie, a déclaré Stefan Streit, directeur marketing de TCL Europe. Nous attendons avec impatience ce grand été sportif et souhaitons bonne chance à nos équipes. Nos parrainages sont plus que de simples partenariats ; ils visent à établir un lien avec nos clients par le biais de la passion et de l'enthousiasme du football. Nous sommes fiers de soutenir ces équipes et nous sommes impatients de proposer aux supporters la meilleure expérience possible, en rendant chaque moment mémorable. »

Au-delà des équipes nationales de football, TCL est fier de soutenir des équipes de clubs, notamment Arsenal en Angleterre et le club suédois Djurgården IF, ainsi que le footballeur français Kingsley Coman. Ces partenariats démontrent une fois de plus l'engagement de TCL en faveur de l'esprit sportif et de l'excellence dans différents sports, et mettent en évidence l'engagement de la marque à rapprocher les fans de l'action et à améliorer leur expérience télévisuelle. Pour célébrer l'événement, TCL lance de vastes campagnes de marketing sur plusieurs marchés, avec des promotions et des offres qui invitent les gens à changer leur téléviseur pour une meilleure expérience visuelle cet été.

Combiner le sport et la technologie pour des performances optimales et des émotions inégalées

En tant que marque ayant pour mission d'inspirer la grandeur, TCL a cherché à promouvoir et à soutenir le sport, avec lequel l'entreprise partage des valeurs fortes telles que l'esprit d'équipe, la convivialité, la passion et la performance.

Le monde du sport a beaucoup évolué ces dernières années, grâce aux technologies et aux innovations qui permettent de montrer à l'écran des performances toujours plus impressionnantes et des événements sportifs exceptionnels.

En 2024, TCL a élargi son portefeuille de produits TV avec davantage de choix de téléviseurs Mini LED et QLED, intégrant de nouvelles technologies de performance d'image idéales pour regarder des événements sportifs. Afin d'améliorer l'expérience immersive des spectateurs comme s'ils étaient au stade, TCL a dévoilé son dernier téléviseur LED QD-Mini de 115 pouces, qui établit une nouvelle norme en matière de divertissement à domicile grâce à ses écrans ultra-larges, ses couleurs éclatantes et sa clarté exceptionnelle.

« Chez TCL, notre engagement va au-delà du développement et de la fourniture de produits de haute qualité et technologiquement avancés. Nous nous efforçons de faire vivre à nos utilisateurs de nouvelles expériences qui les incitent à se dépasser chaque jour. Le sport est un terrain de jeu idéal pour cette mission. Nous souhaitons apporter la passion et les émotions du sport dans les foyers de tous les téléspectateurs grâce à nos technologies haut de gamme et abordables », a ajouté Stefan Streit.

Le dévouement de TCL à l'innovation est également évident dans sa large gamme de smartphones, tablettes et appareils connectés riches en fonctionnalités, tirant parti de la technologie TCL NXTPAPER et de la puissance de la technologie 5G, s'intégrant pleinement dans le vaste écosystème d'appareils intelligents de TCL.

Découvrez d'autres produits pour améliorer votre expérience sportive cet été : https://www.tcl.com/eu/en

