AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Wilkinson annoncera des financements et prononcera un discours à Sudbury

OTTAWA, ON, le 7 juin 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, fera deux annonces de financement aux côtés de Marc G. Serré, secrétaire parlementaire du ministre des Langues officielles et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et de Viviane Lapointe, députée de Sudbury.

Des points de presse suivront les annonces de financement.

Le ministre Wilkinson prononcera également un discours à la Chambre de commerce de Sudbury. Les représentants des médias peuvent y assister. Pour ce faire, ils doivent s'inscrire avant 9 h le 10 juin 2024.

De même, tous les journalistes désireux d'assister à l'une ou l'autre des annonces sont priés de s'y inscrire au préalable par courriel à [email protected].

Date : 10 juin 2024



Annonce de financement pour l'activité minière Heure : 11 h (HE) Lieu : Université Laurentienne

Édifice de recherche, d'innovation et de génie Cliff-Fielding

Espace d'innovation et de commercialisation Jim-Fielding

935, chemin Ramsey Lake

Sudbury (Ontario) P3E 2C6



Causerie à la Chambre de commerce de Sudbury Heure : 12 h 30 (HE) Lieu : Université Laurentienne

Salle de lecture Brenda Wallace

935, chemin Ramsey Lake

Sudbury (Ontario) P3E 2C6



Annonce de financement pour la nature et la conservation Heure : 15:15 h (HE) Lieu : Sentier de réhabilitation Jane Goodall

852, chemin Garson Coniston

Garson (Ontario) P3L 1V9

7 juin 2024 à 16:23

