6e édition des prix Reconnaissance jeunesse - Gabrielle Vachon-Laurent oeuvre à l'inclusion et au rayonnement des jeunes des Premières Nations





QUÉBEC, le 7 juin 2024 /CNW/ - Fier de souligner les initiatives exceptionnelles de la jeunesse québécoise, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, a remis le prix Jeunesse autochtone à Gabrielle Vachon-Laurent, de Wendake. Ce prix Reconnaissance jeunesse vise à récompenser de façon toute particulière une ou un jeune Autochtone de 15 à 35 ans qui se démarque dans son milieu ou qui contribue à faire briller sa communauté, son identité et sa culture par son engagement et ses réalisations.

Gabrielle est engagée dans plusieurs organisations autochtones, dont le Réseau Jeunesse des Premières Nations Québec Labrador à titre de directrice générale par intérim, Femmes Autochtones du Québec à titre de vice-présidente du conseil de direction et la Coop Nitaskinan à titre de présidente. Elle participe également à différents comités et recherches universitaires afin de mieux faire connaître les cultures autochtones et de sensibiliser la population aux réalités des Premières Nations. Porte-parole de la Grande semaine des tout-petits 2024 ainsi qu'ambassadrice de la Semaine intergénérationnelle de la transmission culturelle de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, Gabrielle se dit fière d'aider les jeunes autochtones à faire valoir leur point de vue et à prendre leur place, notamment dans les organisations et aux tables de concertation. Elle est une grande source d'inspiration pour les femmes et les jeunes des communautés autochtones.

Gabrielle reçoit une bourse de 1500 $ et un trophée, conçu par Julie Pothier et Fany Ritcher-Lamontagne, toutes deux finissantes au Baccalauréat en design de produits à l'Université Laval.

Au total, 10 prix Reconnaissance jeunesse ont été remis à des jeunes, de même qu'à des intervenantes et intervenants jeunesse, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Québec.

Citations

«?J'ai énormément d'admiration pour cette relève passionnée ainsi que pour celles et ceux qui changent la vie des jeunes grâce à leur écoute, leur empathie et leurs actions. Leur engagement, à tous, mérite d'être souligné en grand. En tant que ministre responsable de la Jeunesse, c'est une priorité pour moi que les jeunes puissent être bien accompagnés dans leur cheminement et aient accès à tous les outils dont ils ont besoin pour s'épanouir et participer à bâtir le Québec de demain.?»

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je tiens à saluer et, surtout, à remercier Gabrielle Vachon-Laurent qui s'implique dans plusieurs organismes et dont le travail a un effet réel pour plusieurs communautés. Il est essentiel de favoriser l'engagement des jeunes et j'ai espoir que plusieurs suivront les traces de Gabrielle. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Les lauréates et lauréats 2024 ont fourni énormément d'énergie pour améliorer leur milieu de vie et le bien-être de leurs concitoyennes et concitoyens, ou pour soutenir les jeunes sur les plans scolaire, professionnel et personnel. Originaires de divers milieux et régions, elles et ils partagent tous un point commun : leurs réalisations méritent d'être reconnues pour leurs effets positifs sur notre société. Remettre les prix Reconnaissance jeunesse est une grande fierté et un privilège, car ces jeunes et ces personnes intervenantes sont des exemples inspirants pour nous toutes et tous.?»

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants

Les prix Reconnaissance jeunesse, remis par le Secrétariat à la jeunesse, constituent l'un des moyens privilégiés par le gouvernement du Québec pour concrétiser le Plan d'action jeunesse 2021-2024, qui découle de la Politique québécoise de la jeunesse 2030.

À la suite de la vaste consultation réalisée l'automne dernier, le Secrétariat à la jeunesse a défini 4 grands chantiers pour élaborer des actions ambitieuses dans le cadre du 3e Plan d'action jeunesse 2025-2030, qui intègrera de nouvelles mesures et celles à reconduire.

Lien connexe

Pour en savoir plus sur les prix Reconnaissance jeunesse et découvrir le portrait de la personne lauréate de même que ceux des étudiantes ayant créé le trophée 2024, consultez le site Web du Secrétariat à la jeunesse.

Suivez le Secrétariat à la jeunesse dans les médias sociaux @SAJQC.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

7 juin 2024 à 16:09

Communiqué envoyé leet diffusé par :