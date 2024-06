Le Canada sera l'hôte du 2e Sommet international sur l'innovation des engins de pêche en 2025





OTTAWA, ON, le 7 juin 2024 /CNW/ - Les océans sont au coeur de notre mode de vie - ils sont source de culture, de loisirs, de développement économique et bien plus encore, et ce d'un bout à l'autre du pays. Les engins fantômes - c'est-à-dire des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés - peuvent endommager les habitats marins et constituer une menace pour la vie marine, y compris aux espèces en voie de disparition comme la baleine noire de l'Atlantique Nord. Pour préserver la santé de nos eaux et protéger la viabilité à long terme de l'industrie de la pêche au Canada, qui représente chaque année plusieurs milliards de dollars, il est impératif de travailler avec les pêcheurs et d'autres partenaires, afin de trouver des solutions et ainsi prévenir les empêtrements et la perte d'engins de pêche.

Pour marquer la Journée mondiale des océans demain, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé que le Canada sera l'hôte du 2e Sommet international sur l'innovation des engins de pêche, en février 2025. L'événement de deux jours réunira des pêcheurs, des experts techniques, d'autres gouvernements, et des organisations du monde entier dans le but de partager les meilleures pratiques et discuter d'outils novateurs, visant à prévenir la perte d'engins de pêche, et de minimiser les interactions avec les baleines.

Le gouvernement du Canada est fier de son bilan et rôle de premier plan en matière de lutte contre les engins fantômes, notamment par l'entremise du Fonds pour les engins fantômes. Il est plus important que jamais de continuer sur cette lancée, et surtout de bien définir les prochaines étapes. C'est pourquoi la ministre Lebouthillier a également annoncé la tenue de consultations au cours des prochains mois. Celles-ci mobiliseront des partenaires, des communautés autochtones, et d'autres experts, sur la manière dont Pêches et Océans Canada peut poursuivre cette importante collaboration et continuer de soutenir des projets à l'avenir.

Le Sommet international sur l'innovation des engins de 2025 sera une occasion unique pour les pêcheurs et d'autres experts de partout dans le monde de discuter des succès du Canada en matière de prévention des empêtrements de mammifères marins, et des meilleures pratiques qu'il a à offrir pour une gestion durable des engins de pêche.

Citation

« On le sait : le succès de nos océans, c'est le succès de nos pêches, et l'inverse est tout aussi vrai. Je suis très fière que le Canada organise le prochain Sommet international sur l'innovation des engins de pêche l'an prochain. J'ai bon espoir que nous pourrons créer et mettre en oeuvre des solutions efficaces, permettant ainsi d'assurer un juste équilibre entre la protection des espèces marines et la poursuite des activités de pêche cruciales pour l'économie de nos communautés côtières pour les générations futures. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Ce sommet s'appuiera sur les succès et les défis découlant du Sommet sur l'innovation des engins de pêche que le Canada a organisé en février 2020.

Le Sommet international sur l'innovation des engins de pêche ne compte que parmi les nombreux engagements et initiatives internationaux du Canada, visant à lutter contre les engins de pêche perdus, aussi appelés engins fantômes. Il s'agit notamment du Partenariat mondial sur la pollution plastique et les déchets marins du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de l'Initiative mondiale sur les engins fantômes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 58,3 millions de dollars pour lutter contre les engins fantômes, grâce à des projets d'innovation et de technologie, visant à suivre, trouver, et récupérer les engins de pêche perdus.

Depuis 2020, le Fonds pour les engins fantômes a soutenu la récupération de 36 753 engins, ce qui représente plus de 2 244 tonnes d'engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés, retirés des eaux canadiennes, ainsi que 883 km de cordage.

Le Canada a également investi plus de 20 millions de dollars pour mettre à l'essai des engins de pêche sécuritaires pour les baleines, pour aider à prévenir les empêtrements de mammifères marins.

