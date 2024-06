Petsecure annonce un partenariat avec OVC Assurance pour offrir un produit d'assurance pour animaux de compagnie au Québec





SAINT-HUBERT, QC, le 6 juin 2024 /CNW/ - Petsecure, un chef de file canadien de l'assurance maladie pour animaux de compagnie, est fière d'annoncer un nouveau partenariat avec OVC Assurance, un cabinet de services financiers entièrement indépendant. Ce partenariat stratégique vise à enrichir l'offre de services d'OVC Assurance avec le produit de Petsecure. Muzo Assurance, établie par OVC Assurance, simplifiera la distribution de Petsecure aux consommateurs du Québec.

Les consommateurs du Québec peuvent maintenant acheter le produit Petsecure avec Muzo Assurance en ligne au https://muzoassurance.com et par téléphone au 514 875-6896. La gamme complète de produits comprend une protection contre les accidents et les maladies, ainsi que les soins dentaires, les thérapies parallèles, les traitements préventifs et la thérapie comportementale. Les propriétaires d'animaux de compagnie ont la possibilité de choisir parmi quatre niveaux de couverture différents pour mieux répondre à leurs besoins.

« Les animaux de compagnie jouent un rôle important dans leur famille, et nous sommes ravis d'offrir aux propriétaires d'animaux une solution d'assurance pour la tranquillité d'esprit! », a déclaré Hugo Lamarre, Directeur marketing, OVC Assurance.

« Nous sommes emballés de nous associer à OVC Assurance », a souligné Raegan Ahlbaum, Vice-présidente adjointe, Opérations, Petline. « Leur force dans l'industrie de l'assurance de dommages en fait un partenaire idéal pour nous alors que nous complétons leur offre avec notre protection d'assurance maladie pour animaux de compagnie qui sera disponible pour un plus grand nombre de propriétaires d'animaux au Québec. »

À propos d'OVC

Fondée en 2016, OVC a été nommée pami les entreprises à la croissance la plus rapide au Canada par le Globe and Mail et a été classée comme un cabinet de courtage cinq étoiles par Insurance Business. Sa mission est d'offrir à sa clientèle, des services plus rapides et personnalisés, de meilleurs prix et une meilleure sélection d'assureurs.

Les clients du Québec peuvent maintenant souscrire une assurance auprès d'OVC pour leurs animaux de compagnie, leur habitation, leur automobile, leur entreprise, leur embarcation et leur véhicule récréatif.

OVC est un as de la satisfaction de la clientèle, comme en témoigne son résultat moyen de 4,9/5 sur plus de 3 000 avis de la clientèle en ligne. Leurs courtiers et courtières trouvent la meilleure option d'assurance, peu importe la couverture recherchée. Avec un service rapide et attentionné, il n'est pas nécessaire de passer des heures au téléphone!

Pour en savoir plus sur OVC, visitez leurs sites Web à l'adresse https://www.ovcassurance.com/ ou https://www.muzoassurance.com/fr.

À propos de la Compagnie d'assurance Petline (Petsecure)

En tant que première compagnie d'assurance autorisée au Canada se consacrant exclusivement à l'assurance pour animaux de compagnie, Petline est un chef de file dans le marché de l'assurance pour animaux de compagnie depuis 1989. Membre de la famille de compagnies Definity, Petline propose une variété de gammes de produits, y compris sa marque phare, l'assurance maladie pour animaux de compagnie Petsecure et l'assurance maladie pour animaux de compagnie Peppermint comme solution économique. Petline souscrit également différents programmes, offrant diverses options de couverture avec des avantages uniques. Petline aide les animaux à vivre plus longtemps et en meilleure santé en permettant à leurs propriétaires d'accéder à des soins de santé de premier ordre.

Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web : https://www.petsecure.com/en-ca/benefits/benefits-marketplace.

SOURCE Muzo Assurance

7 juin 2024 à 14:52

Communiqué envoyé leet diffusé par :