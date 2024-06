Construire un moteur industriel intelligent, redéfinir un nouveau paradigme d'applications industrielles : SUPCON dévoile un révolutionnaire transformateur préentraîné pour les séries chronologiques (TPT)





HANGZHOU, Chine, 7 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le 5 juin, SUPCON a dévoilé son TPT (transformateur préentraîné pour les séries chronologiques), le premier modèle d'IA pour les séries chronologiques, à Singapour, pour le présenter aux clients mondiaux et lancer son application industrielle complète. Wenyue Ding, chercheur scientifique principal chez SUPCON, a donné une présentation du produit sous le thème « Pionnier des nouvelles frontières de l'IA industrielle ».

Le TPT est basé sur un cadre algorithmique d'IA générative et intègre de vastes données sur la production, les opérations, les processus, l'équipement et la qualité dans tous les secteurs pendant son entraînement. Il améliore considérablement l'efficacité de la modélisation, unifie les applications industrielles et démontre des capacités d'adaptation dans différentes unités et conditions, permettant des applications en boucle fermée très précises et fiables. Le TPT s'apprête à prendre la tête de l'accélération de l'intelligentisation globale dans l'industrie des procédés.

Plongée dans des scénarios industriels de base

Ces dernières années, l'IA a attiré l'attention du monde entier, inaugurant une ère d'IA avec l'avènement du contenu généré par l'intelligence artificielle (AIGC). Nous explorons maintenant l'application de l'IA dans des scénarios industriels afin d'améliorer l'efficacité de la production et de relever les défis de l'industrie.

Cependant, le processus d'exploitation industrielle est principalement enregistré et caractérisé par des données de séries chronologiques, tandis que les modèles d'IA existants ne permettent pas de relever les principaux défis tels que les alertes en cas d'anomalie, l'optimisation du fonctionnement et du contrôle, et l'analyse des goulets d'étranglement. Le TPT révolutionnaire de SUPCON, le premier transformateur préentraîné pour séries chronologiques de l'industrie des procédés, métamorphosera l'application des données et stimulera le développement industriel durable en tant que moteur industriel intelligent de nouvelle génération. En outre, il s'agit d'une étape remarquable dans la poursuite par SUPCON de l'établissement de son avantage « IA+donnée » et de l'avancement des innovations et des mises en oeuvre de l'IA.

Polyvalence, généralisation et fiabilité

Le TPT de SUPCON présente trois caractéristiques : la polyvalence, la généralisation et la fiabilité.

Polyvalence : Le TPT intègre la simulation et la prédiction pour diverses tâches industrielles en s'entraînant avec diverses prédictions de cycle et simulations dynamiques en régime permanent, gérant efficacement des scénarios complexes en unifiant l'analyse, l'optimisation et le contrôle.

Généralisation : Le TPT recueille des données massives pour le préentraînement et apprend les lois du fonctionnement industriel. Il peut être réutilisé dans différentes unités et conditions, démontrant de solides capacités d'adaptation.

Fiabilité : Le TPT offre une précision et une inclusivité supérieures à celles des modèles d'IA traditionnels, permettant un contrôle précis pour une production optimisée en boucle fermée dans les unités industrielles.

Redéfinir un nouveau paradigme d'applications industrielles

Dans le secteur industriel, le TPT révolutionnera totalement les applications et les données industrielles traditionnelles fragmentées, passant du mode traditionnel des « N modèles + N applications » à un nouveau paradigme de « TPT + 1 logiciel » dans l'usine.

Les applications du TPT de SUPCON ont permis de réaliser des percées dans diverses unités, notamment dans les usines de chlore-alcali, les centrales thermiques et les usines pétrochimiques. Le TPT dote ces unités de production d'un « cerveau intelligent » qui leur permet de « penser » et de « communiquer » de manière autonome comme des experts, tout en surveillant et en optimisant les opérations de l'unité. Cela permet d'atteindre les objectifs d'amélioration de l'efficacité, de stabilité des opérations et d'augmentation des bénéfices, et de résoudre enfin les problèmes non résolus.

SUPCON accélère actuellement ses efforts dans le domaine de la technologie de l'IA, visant à mener la croissance industrielle de l'IA avec sa nouvelle mission et sa nouvelle vision. L'entreprise s'engage à promouvoir le développement industriel durable avec l'IA et à faire entrer l'industrie des procédés dans une nouvelle ère, celle de l'IAG. Il ne fait aucun doute que le lancement mondial du TPT et ses applications industrielles à grande échelle ultérieures marquent une étape importante dans ce grand parcours de transformation.

