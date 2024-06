Congrès de la FPFQ - Les producteurs forestiers réunis à St-Georges pour discuter de bioéconomie





ST-GEORGES, QC, le 7 juin 2024 /CNW/ - Réunis sous le thème Producteurs forestiers bioénergiques!, plus d'une centaine de participants, délégués, observateurs et décideurs de la forêt privée ont participé au congrès de la Fédération des producteurs forestiers (FPFQ) les 6 et 7 juin derniers à St-Georges.

Cet évènement a été une opportunité unique d'aborder avec énergie le dossier de la bioéconomie en forêt privée. Les conférenciers ont entretenu l'audience sur différentes thématiques telles que la construction en bois, le biochar, les biocombustibles forestiers et la place de la foresterie dans la lutte aux changements climatiques. Selon M. Gaétan Boudreault, président de la Fédération, « ce fût une occasion unique pour approfondir collectivement notre connaissance afin de permettre aux producteurs forestiers de mettre en valeur une ressource renouvelable et donner naissance à une économie verte et circulaire ».

Organisé en partenariat avec l'Association des propriétaires de boisés de la Beauce, le congrès a permis à cette dernière de mettre en lumière un projet d'usine de bioénergie et de biochar de façon à s'attaquer directement à la problématique généralisée du bois sans preneur en forêt privée. « L'Association a travaillé très fort au cours des dernières années pour trouver des solutions pour valoriser l'ensemble du bois des producteurs de Chaudière-Appalaches. Je suis confiant qu'il s'agira d'une solution intéressante et novatrice pouvant intéresser des producteurs de partout au Québec souhaitant valoriser les 2 Mm³ de bois toujours disponibles en forêt privée » a enchaîné M. Boudreault.

M. Martin J. Côté, lauréat 2024 du prix Henri-Paul-Gagnon

M. Martin J. Côté, qui a dédié sa carrière au service des producteurs forestiers, a reçu le prix Henri-Paul-Gagnon lors du banquet du congrès. Il a été récompensé pour avoir oeuvré pendant 23 ans en syndicalisme forestier, tout d'abord comme administrateur, puis comme président du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec. Tout au long de sa carrière, il a défendu l'intérêt des producteurs de façon éloquente. Il a toujours favorisé l'unité de ses collègues au sein du conseil d'administration et a contribué à la cohésion des syndicats et à leur unité au sein de la Fédération des producteurs forestiers du Québec.

Il a été administrateur du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec à partir de 1990, puis en a assuré la présidence de 2001 à 2013. Il est également maire de Saint-Lazare-de-Bellechasse depuis 2005 et siège comme administrateur au sein de l'Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches. Parmi ses réalisations, notons ses ardentes représentations auprès des MRC de Bellechasse et de Lévis afin que les producteurs forestiers soient consultés dans l'élaboration des règlements sur l'abattage d'arbres.

Encore aujourd'hui, même s'il n'est plus administrateur du Syndicat, il demeure un membre actif de l'organisation et s'entretient régulièrement avec les producteurs forestiers de sa région. Il les représente encore fièrement auprès du syndicat local de l'Union des producteurs agricoles dans sa région.

À propos du prix Henri-Paul-Gagnon

Le prix Henri-Paul-Gagnon est décerné annuellement à une personne ayant contribué de façon exceptionnelle à la vie syndicale dans le secteur de la forêt privée. Institué en 2010, le prix est attribué à la mémoire de M. Henri Paul Gagnon, originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, président fondateur de la fédération en 1970.

À propos du congrès

La FPFQ a une structure démocratique et l'on y retrouve diverses instances de consultation des propriétaires et des producteurs forestiers, aux échelles locales, régionales et provinciales. Les syndicats et offices de producteurs de bois organisent des assemblées de secteur pour les producteurs et une assemblée annuelle pour l'ensemble de leur territoire. Enfin, la FPFQ tient une assemblée générale annuelle. Afin d'égaliser le poids politique des producteurs lors des votes sur des orientations, une formule de représentation par délégués est utilisée. Environ une centaine de délégués en provenance des 13 plans conjoints de producteurs forestiers participent annuellement au congrès.

