Inventer le progrès, façonner l'avenir : la conférence mondiale de lancement de produits SUPCON 2024 à Singapour





SINGAPOUR et HANGZHOU, Chine, 7 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le 5 juin, la conférence mondiale de lancement de produits SUPCON 2024, intitulée « Inventer le progrès, façonner l'avenir », s'est tenue avec succès à Singapour. L'événement marquait le dévoilement officiel des deux nouveaux produits révolutionnaires de SUPCON : le premier UCS (système de contrôle universel) au monde et le TPT (transformateur préentraîné pour les séries chronologiques), le premier modèle pour séries temporelles dans l'industrie des procédés. Ces innovations trouvent aujourd'hui une application industrielle complète. Près de 300 experts de l'industrie, y compris des représentants d'entreprises industrielles de premier plan, d'organisations multinationales et d'associations universitaires de près de 20 pays et régions, se sont réunis pour explorer de nouvelles voies de transformation numérique et de développement durable de haute qualité dans l'industrie des procédés à l'ère de l'IA.

Lors de la conférence, Cui Shan, président de SUPCON, a donné une présentation intéressante intitulée « Adopter l'IA pour rendre l'industrie plus intelligente », détaillant l'évolution de SUPCON, son organisation commerciale, sa compétitivité de base et sa part de marché aux clients mondiaux. Tirant parti des avancées de la dernière révolution technologique, SUPCON a mis en place l'architecture d'usine intelligente « 1+2+N » à la pointe de l'industrie et le système technologique de pointe pour les produits de base « 4 plateformes de données + 1 moteur d'IA ». Avec des solutions intelligentes telles que « IA + Sécurité », « IA + Qualité », « IA + Écologie » et « IA + Profit », SUPCON est un pionnier du développement de l'IA industrielle, visant à devenir un précurseur mondial dans ce domaine et à exploiter l'IA pour promouvoir une croissance industrielle durable.

Mercy Zhang, vice-président de SUPCON International Business, a officiellement dévoilé le système de contrôle universel (UCS) ; une innovation révolutionnaire dans le secteur de l'automatisation. Doté de la première architecture « cloud-réseau-périphérie » minimaliste au monde et d'une technologie définie par logiciel, entièrement numérisée et basée sur le cloud, l'UCS révolutionne l'architecture technologique DCS traditionnelle, vieille de 50 ans. Cette innovation permet de réaliser des économies remarquables, notamment une réduction de 90 % de l'encombrement, de 80 % du nombre de câbles en cuivre et de 50 % de la durée du projet.

Wenyue Ding, chercheur scientifique principal de SUPCON, a présenté le TPT, qui révolutionnera les applications et les données industrielles traditionnelles fragmentées. Passant du mode traditionnel « N modèles + N applications » à un nouveau paradigme de « TPT + 1 logiciel » dans l'usine, le TPT présente trois caractéristiques : la polyvalence, la généralisation et la fiabilité. ? Les applications du TPT de SUPCON ont permis de réaliser des percées dans divers secteurs, notamment dans les industries du chlore-alcali, de l'énergie thermique et de la pétrochimie.

Lors de l'événement, Duoshen Wu, président de l'association commerciale Chine-Singapour, Xuemin Li, président exécutif du Comité de coopération de l'industrie scientifique et technologique Chine-ANASE, et Guanglian Pang, membre du Comité permanent du Comité du Parti et secrétaire général adjoint de la Fédération chinoise de l'industrie du pétrole et de la chimie, ont prononcé des discours inspirés et ont félicité chaleureusement SUPCON. En outre, des représentants d'organisations et d'entreprises de premier plan comme NAMUR, OPAF, Saudi Aramco, Pertamina, Wanhua et Dell se sont concentrés sur la technologie et les applications de produits de pointe dans l'industrie des procédés, partageant leurs idées approfondies sur des sujets cruciaux tels que l'IA industrielle, le big data et les services cloud.

Très appréciée par les participants, la conférence a mis en avant le dévouement et les capacités de SUPCON dans le domaine des technologies de produits innovants et de leurs applications. Elle a également souligné l'engagement de SUPCON à être le fer de lance de l'automatisation et de la transformation numérique dans l'industrie des procédés. À l'avant-garde de l'ère de l'IA industrielle, SUPCON est prêt à collaborer avec des partenaires mondiaux pour façonner l'avenir de l'industrie.

7 juin 2024 à 13:23

