Déclaration du ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

OTTAWA, ON, le 7 juin 2024 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale contre la violence liée aux armes à feu :

«?Aujourd'hui marque la deuxième Journée nationale contre la violence liée aux armes à feu, qui a lieu chaque année le premier vendredi du mois de juin. Cette journée est un rappel important des effets dévastateurs de la violence armée et un appel à l'action pour y mettre fin.

Nous agissons notamment en renforçant le contrôle des armes à feu. Le projet de loi C-21 a reçu la sanction royale le 15 décembre 2023 et comprend certaines des lois les plus strictes en matière de contrôle des armes à feu depuis une génération. Il prévoit notamment un gel national de la vente, de l'achat et du transfert des armes de poing, ainsi que des dispositions visant à lutter contre la contrebande et le trafic d'armes à nos frontières. Il contient également des mesures visant à lutter contre le rôle des armes à feu dans la violence conjugale et fondée sur le genre en introduisant de nouvelles lois « drapeau rouge ».

Nous investissons également dans des initiatives communautaires visant à éduquer nos jeunes et à les détourner de la criminalité, et nous collaborons avec les provinces, les territoires et les services d'application de la loi pour empêcher l'entrée au pays d'armes à feu illégales.

Le travail des forces de l'ordre est essentiel pour assurer la sécurité de nos communautés. En 2023, l'Agence des services frontaliers du Canada a empêché plus de 900 armes à feu interdites et plus de 27 100 armes d'entrer dans notre pays et de se retrouver dans nos communautés.

Aujourd'hui, souvenons-nous des victimes de la violence armée et redoublons d'efforts pour démanteler les réseaux criminels qui l'alimentent et bâtir des communautés plus sûres.»

7 juin 2024 à 12:22

