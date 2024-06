Le ministre MacAulay annonce un soutien pour faire progresser l'évaluation génétique des bovins canadiens





ROCKY VIEW COUNTY, AB, le 7 juin 2024 /CNW/ - L'industrie bovine canadienne est l'une des plus grandes industries du pays et un important moteur économique. Les producteurs canadiens de bovins et de produits laitiers respectent les normes les plus élevées en matière de qualité et de durabilité, et c'est pour cela que le matériel génétique de ces bovins continue d'être recherché dans le monde entier.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé l'octroi d'une somme pouvant atteindre 1?627?270 $ à la Canadian Angus Association (CAA) dans le cadre du volet Projets du programme Agri-science, afin d'aider à améliorer les outils d'évaluation génétique des bovins de boucherie et des bovins laitiers canadiens.

Les outils de sélection génétique permettent aux producteurs d'augmenter leur rendement du capital investi, tout en prédisant avec exactitude les caractères qui sont bénéfiques pour l'environnement et qui répondent aux préférences des consommateurs. Depuis la mise au point de ces outils, le défi que représentent la collecte de grands volumes de données et la gestion de la complexité des données recueillies s'est accru.

Grâce à ce soutien fédéral, la CAA mettra à profit des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et les systèmes de caméra et de vision par ordinateur pour saisir de grands volumes de données précises sur les caractères qui ont une incidence sur la rentabilité des producteurs, la santé et le bien-être des animaux ainsi que la durabilité environnementale. Ce travail de recherche fournira aux éleveurs de bovins de boucherie et de bovins laitiers des connaissances précieuses sur la sélection génétique et soutiendra le développement de nouveaux systèmes et de nouvelles technologies pour faire progresser les outils de sélection. Ces progrès dans les outils d'évaluation génétique renforceront la position du Canada en tant que pays réputé dans le domaine de la génétique au sein de l'industrie bovine mondiale.

Investir dans l'innovation pour améliorer les caractères génétiques liés à l'efficacité et à la durabilité des bovins canadiens contribuera à maintenir la qualité des troupeaux, tout en aidant l'industrie à devenir plus productive et plus rentable à l'avenir.

Citations

« L'industrie bovine de classe mondiale du Canada contribue de façon importante à l'économie de notre pays. En investissant dans de nouvelles innovations et technologies, nous pouvons améliorer la durabilité économique et environnementale de l'industrie en mettant plus d'argent dans les poches des producteurs et plus de produits canadiens de qualité supérieure dans les assiettes partout dans le monde. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La Canadian Angus Association a pour mission de préserver et d'accroître la race Angus pour les éleveurs canadiens et les consommateurs de boeuf, notamment en menant des projets de recherche et de développement. Nous sommes très reconnaissants envers Agriculture et Agroalimentaire Canada de soutenir notre projet dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable. Par l'entremise de ce projet, et en partenariat avec Holstein Canada, notre objectif est de tirer parti de la technologie de pointe des caméras et de l'intelligence artificielle (IA) pour établir de nouvelles méthodes de mesure des caractères des bovins Angus et Holstein. Ces caractères ont une incidence sur la rentabilité des producteurs, la santé et le bien-être des animaux et la qualité des carcasses. »

- Myles Immerkar, PDG, Canadian Angus Association

Faits en bref

Le 1er janvier 2024, le cheptel canadien comptait 11,1 millions de bovins et de veaux (bovins de boucherie et bovins laitiers), répartis dans 70?490 exploitations agricoles et élevages canadiens.

En 2023, les recettes monétaires agricoles provenant de la vente de bovins et de veaux canadiens s'élevaient à 15 milliards de dollars, en plus des 8,6 milliards de dollars provenant de la vente de lait et de crème dans les fermes laitières, sans compter le fait que ces exploitations soutiennent directement ou indirectement des centaines de milliers d'emplois.

Le programme Agri-Science, dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, vise à accélérer le rythme de l'innovation en finançant et en appuyant des activités scientifiques à l'étape de la précommercialisation et des activités de recherche qui profitent au secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire ainsi qu'à la population canadienne.

Le volet Projets du programme Agri-science accepte actuellement les demandes.

La Canadian Aberdeen Angus Association, faisant affaire sous le nom de Canadian Angus Association (CAA), est une association à but non lucratif constituée en vertu de la Loi sur la généalogie des animaux. Elle représente des membres de partout au Canada aux fins de l'enregistrement et du recensement des bovins Angus pur sang ainsi que de la promotion de la race à travers le Canada .

Liens utiles

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

7 juin 2024 à 12:04

Communiqué envoyé leet diffusé par :