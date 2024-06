Le pilote de F1 canadien Lance Stroll fait un arrêt très spécial avec une voiture de course Tim Hortons dans un Tim de Montréal, sa ville natale





MONTRÉAL, le 7 juin 2024 /CNW/ - À l'occasion de sa course de F1 dans sa ville natale cette fin de semaine, le pilote canadien Lance Stroll a fait un arrêt très spécial chez Tim avec une voiture de course aux couleurs de Tim Hortons.

Plus tôt cette semaine, le natif de Montréal s'est rendu au service au volant d'un Tim pour commander les nouvelles pizzas sur pain plat de Tim Hortons.

« J'aimais beaucoup aller chez Tim Hortons en grandissant à Montréal, donc ça me rappelle toujours de bons souvenirs d'aller chez Tim quand je suis de retour chez nous », a déclaré Stroll.

« Ma commande préférée a toujours été un cappuccino glacé, mais c'était agréable de goûter aux délicieuses nouvelles pizzas sur pain plat de Tim en faisant un tour dans la voiture de course Tim Hortons. »

Dans le cadre d'un partenariat avec Tim Hortons coïncidant avec le Grand Prix du Canada à Montréal, Stroll affichera le logo des pizzas sur pain plat de Tim sur son casque pendant toutes les activités de la fin de semaine.

« Nous sommes fiers de nous associer à Lance à l'occasion du Grand Prix de cette fin de semaine, dans sa ville natale », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Nous savons que nos invités et nos franchisés de Montréal et de partout au pays vont encourager Lance lorsqu'il va se présenter sur le circuit - et nous sommes fiers qu'il porte le logo des pizzas sur pain plat de Tim sur son casque! »

