Fin de session parlementaire - Québec solidaire a livré la marchandise

QUÉBEC, le 7 juin 2024 /CNW/ - Les porte-parole de Québec solidaire, Christine Labrie et Gabriel Nadeau-Dubois, ont fait le bilan d'une session parlementaire marquée par plusieurs gains de Québec solidaire. L'adoption unanime du projet de loi 65 sur les évictions représente une avancée majeure pour les locataires et les personnes aînées en pleine crise de l'habitation.

« Au début de la session parlementaire, on avait une priorité en tête: la crise de l'habitation qui sévit partout au Québec. Québec solidaire n'a jamais lâché le morceau et les résultats parlent d'eux-mêmes. Le projet de loi sur les évictions, c'est trois ans de répit pour tous les locataires du Québec et une protection permanente pour 54 000 personnes aînées de plus avec l'élargissement de la loi Françoise David. Même si la crise est loin d'être réglée, les Québécoises et de Québécois menacés d'éviction peuvent pousser un soupir de soulagement. Québec solidaire livre des changements concrets dans la vie des gens et j'en suis fier » a déclaré Gabriel Nadeau-Dubois.

Au travail pour les gens

La porte-parole par intérim de Québec solidaire, Christine Labrie, a souligné le travail de ses collègues du caucus solidaire.

« Ça fait six ans que je suis ici et je ne me souviens pas d'une session parlementaire où les députés de Québec solidaire ont réalisé autant de gains pour le Québec. Nous sommes partis de nos expériences sur le terrain et nous avons travaillé main dans la main avec la société civile pour apporter le plus de changements possibles dans la vie des Québécoises et des Québécois. Je suis fière de mon équipe et j'ai hâte de continuer le travail cet automne », a affirmé Christine Labrie.

Quelques gains de l'équipe de Québec solidaire ce printemps:

Alejandra Zaga Mendez , Verdun : modernisation de la Loi sur les mines après la tournée « Creuse pas chez nous ».

, : modernisation de la Loi sur les mines après la tournée « Creuse pas chez nous ». Ruba Ghazal , Mercier : Déblocage de projets de maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences.

, : Déblocage de projets de maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences. Sol Zanetti , Jean-Lesage: Transformation de l'autoroute Dufferin-Montmorency en boulevard urbain, une revendication de longue date.

, Jean-Lesage: Transformation de l'autoroute Dufferin-Montmorency en boulevard urbain, une revendication de longue date. Etienne Grandmont , Taschereau : Assurer l'équilibre entre la protection des élu-es et la liberté d'expression des citoyen-nes dans le projet de loi de la ministre Laforest.

, : Assurer l'équilibre entre la protection des élu-es et la liberté d'expression des citoyen-nes dans le projet de loi de la ministre Laforest. Haroun Bouazzi, Maurice-Richard: 77 000 travailleurs à la retraite toucheront leur pleine rente du RRQ.

Alexandre Leduc , Hochelaga-Maisonneuve: Permettre aux travailleurs et aux travailleuses de la construction de négocier leur rétroactivité salariale.

, Hochelaga-Maisonneuve: Permettre aux travailleurs et aux travailleuses de la construction de négocier leur rétroactivité salariale. Vincent Marissal , Rosemont : Dénonciation du monnayage de l'accès aux ministres et de la double facturation des soins de santé.

, : Dénonciation du monnayage de l'accès aux ministres et de la double facturation des soins de santé. Guillaume Cliche-Rivard , Saint-Henri-Saint-Anne: Soutien à une famille d'anges gardiens et apport de faits dans le débat sur l'immigration.

, Saint-Henri-Saint-Anne: Soutien à une famille d'anges gardiens et apport de faits dans le débat sur l'immigration. Manon Massé, Sainte-Marie - Saint-Jacques : Victoire pour les aînés de Mont-Carmel après deux ans de lutte.

