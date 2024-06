Exposition sur un animal mal aimé et méconnu : la chauve-souris





MONTRÉAL, le 7 juin 2024 /CNW/ - L'artiste Cynthia G.Renard expose Je Sauve-Souris / Devenir chiroptère à la maison de la culture Claude-Léveillée, dès le 12 juin prochain. Cette exposition nous présente la chauve-souris sous tous ses aspects, mais surtout sa fragilité et sa vulnérabilité, par notamment l'art de la peinture de type docu-fiction.

« J'invite les gens à découvrir les chauves-souris sous un autre jour grâce au magnifique travail de cette artiste engagée. Sa passion pour ces créatures fascinantes nous amène à nous questionner sur la destruction des écosystèmes et notre rapport avec la nature. C'est une exposition qui nous fait réfléchir et qui s'adresse aux plus petits comme aux plus grands », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

De Nosferatu aux ouvrages scientifiques, de Roundup à Donna Haraway, ce projet adresse les enjeux de destruction des habitats, de l'écoanxiété et de l'extinction de masse dans un carnaval fébrile qui ne laisse pas tomber les ailes, mais au contraire il est combatif et fougueux.

L'oeuvre dans les fenêtres avant de la maison de la culture a été conçue et réalisée en collaboration avec l'organisme Les Jumeleurs, un organisme communautaire basé dans le quartier de Saint-Michel, dont la mission est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble d'apprentissage et/ou un trouble du spectre de l'autisme.

Cynthia G. Renard est une artiste visuelle et poète. Iel détient une maîtrise en beaux-arts de Goldsmiths College à Londres (1998). L'artiste a présenté des expositions individuelles majeures au musée de Rimouski (2022), à la Fonderie Darling (2021), au Musée d'art de Joliette (2017), au centre Uma Certa Falta de Coerencia à Porto (2015), à la Esker Foundation à Calgary (2014) et au Musée d'art contemporain de Montréal (2005). Iel a été récipiendaire de bourses du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts et des lettres du Québec pour compléter des résidences d'artistes à Paris, New York, Berlin et Londres. En 2018, G.Renard a reçu le Prix Louis-Comtois décerné à un artiste en mi-carrière, ainsi que le Prix de peinture Takao Tanabe du Musée des beaux-arts du Canada. Iel est professeure agrégée à l'Université Concordia.

L'exposition Je Sauve-Souris / Devenir chiroptère se tiendra jusqu'au 25 août 2024 à la maison de la culture Claude-Léveillée.

Vernissage : mercredi 12 juin à 17 h 30

Aucune inscription n'est requise pour visiter l'exposition. Parcourez la programmation culturelle complète sur le site montreal.ca/vsp.

