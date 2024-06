Communiqué aux médias - Lancement : Réseau canadien pour l'équité et la justice raciale (RCEJR)





OTTAWA, ON, le 7 juin 2024 /CNW/ - L'OCASI - Ontario Council of Agencies Serving Immigrants, Colour of Poverty-Colour of Change (COP-COC) et le Chinese Canadian National Council for Social Justice (CCNC-SJ) mettront sur pied le volet canadien du Partenariat nord-américain pour l'équité et la justice raciale, un réseau trilatéral d'experts et d'organismes engagés pour l'équité et la justice raciale, tel que stipulé dans la Déclaration sur le Partenariat nord-américain pour l'équité et la justice raciale.

Le Réseau sera faciliter l'échange d'information, le partage de pratiques exemplaires et de stratégies novatrices, et de faciliter la poursuite d'initiatives transfrontalières pour l'avancement de l'équité et de la justice raciales dans les politiques publiques et dans les sociétés, et d'aider à identifier d'autres champs d'action pour le Partenariat. Le Réseau sera un groupe de travail composé de chefs de file de la société civile, dont des représentants des milieux communautaire, des affaires, universitaire, éducatif, philanthropique, syndical, sportif et de la santé.

Date : vendredi, le 7 juin 2024 Heure : de 13h30 à 17h00 Lieu : Galerie d'art d'Ottawa, 50, pont Mackenzie King, Ottawa, ON K1N 0C5

Citations

« Cette initiative constitue une opportunité pour bâtir la solidarité parmi divers secteurs travaillant contre le racisme, contre les biais religieux liés à la race, et pour la construction d'une société équitable et antiraciste. Nous avons hâte d'appendre et de partager nos apprentissages avec nos collègues et camarades au Mexique et aux États-Unis. »

Debbie Douglas, Directrice générale, OCASI

« Nous sommes fiers de soutenir le Conseil ontarien des organismes au service des immigrants avec plus de 2,7 millions de dollars pour le lancement du Réseau canadien pour l'équité et la justice raciale. Il s'agit d'une autre étape importante dans notre travail de lutte contre le racisme au Canada et dans toute l'Amérique du Nord à travers le Partenariat nord-américain pour l'équité et la justice raciale. »

Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« L'unité nous rend plus efficaces et plus visionnaires. En travaillant en étroite collaboration avec le Mexique et les États-Unis, nos pays font progresser la justice raciale et l'équité. Ceci pour tous, indépendamment de la couleur, de la foi ou de l'appartenance ethnique. »

Sameer Zuberi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« Je suis persuadé que le RCEJR sera une source d'inspiration tant pour les organisations antiracistes mexicaines que pour le gouvernement mexicain pour identifier et établir des stratégies, et pour collaborer dans la lutte au racisme sous toutes ses formes affectant les personnes autochtones, brunes et noires au Mexique et dans l'Amérique du Nord dans son ensemble. »

José Antonio Aguilar Contreras, Directeur de RacismoMX/Mexico

« Le Canada, les États-Unis et le Mexique ont besoin de travailler ensemble sur tous les fronts pour le bien de l'économie nord-américaine. Cette convocation par le RCEJR à discuter d'équité et d'inclusion nous aidera tous à partager des pratiques exemplaires pour des mains d'oeuvre robustes. »

Heather Scoffield, Conseil des affaires du Canada

Informations supplémentaires

Lancement : Réseau canadien pour l'équité et la justice raciale (RCEJR)

Programme du lancement

SOURCE Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI)

7 juin 2024 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :