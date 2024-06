Start Proud ouvre les marchés





TORONTO, le 7 juin 2024 /CNW/ - Des représentants de Start Proud se sont joints au Conseil en matière d'équité, de diversité et d'inclusion de TMX pour ouvrir les marchés et souligner le Mois de la fierté.

Start Proud est un organisme à but non lucratif d'envergure nationale qui, grâce à son réseau au sein de la communauté 2SLGBTQ+ partout au pays, soutient le développement professionnel des étudiantes et étudiants 2SLGBTQ+ qui font le saut de l'école au monde du travail. Depuis 18 ans, Start Proud propose aux étudiantes et étudiants ainsi qu'aux jeunes professionnelles et professionnels une programmation de grande qualité, dont son congrès phare, la Out on Bay Street Conference. Start Proud a travaillé avec des employeurs issus de domaines allant de la finance en passant par le droit, la technologie et le marketing afin de contribuer à la diversification du monde professionnel canadien.

