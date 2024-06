Échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Fermetures du pont de Québec durant la fin de semaine du 7 juin

Les Canadiens veulent de l'air pur, de l'eau propre et un environnement sain et riche en biodiversité. Pour contribuer à l'atteinte de ces objectifs, le gouvernement du Canada continue à aider les collectivités à prendre des mesures pertinentes pour...

Des travaux seront effectués afin de rendre le Diefenbunker - Musée canadien de la Guerre froide plus respectueux de l'environnement et plus accessible grâce à un investissement de plus de 977 000 $ du gouvernement fédéral. Annoncé par l'honorable...