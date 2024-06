Le gouvernement du Canada investit plus de 3,3 millions de dollars dans neuf projets communautaires locaux visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à lutter contre les changements climatiques





OTTAWA, ON, le 7 juin 2024 /CNW/ - Les Canadiens veulent de l'air pur, de l'eau propre et un environnement sain et riche en biodiversité. Pour contribuer à l'atteinte de ces objectifs, le gouvernement du Canada continue à aider les collectivités à prendre des mesures pertinentes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre les changements climatiques.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé que plus de 3,3 millions de dollars du Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat du Fonds pour dommages à l'environnement seront investis dans neuf projets menés dans quatre provinces et territoires du Canada. Ces projets permettront de renforcer les connaissances, les outils et les compétences pour faire participer les collectivités à l'action climatique, et soutiendront les objectifs climatiques du Canada, y compris l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050.

Menés par huit organisations non gouvernementales et une université, ces projets porteront sur l'action communautaire en faveur du climat afin de lutter contre les changements climatiques à l'échelle locale :

en faisant participer plus de 95?000 personnes, dont 65?000 étudiants et éducateurs, à des activités et à des événements liés au renforcement des capacités pour l'action climatique;

en protégeant et maintenant les zones humides comme ressources naturelles pour leur potentiel de stockage du carbone et d'atténuation des inondations et leur capacité de stockage de l'eau;

en organisant des ateliers sur diverses options en matière d'efficacité énergétique et d'énergie solaire;

en élaborant des plans d'adaptation aux changements climatiques tout en renforçant la capacité des collectivités et en apportant une expertise dans le domaine des bassins hydrographiques;

en plantant des arbres, des arbres fruitiers, des arbustes et des fleurs sauvages pour attirer les pollinisateurs tout en favorisant la biodiversité;

en faisant la promotion de l'éducation et de la sensibilisation aux conséquences des changements climatiques et aux pratiques d'atténuation, tout en tenant compte des points de vue locaux et traditionnels.

Le financement de ce projet provient du Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat, créé dans le cadre du Fonds pour dommages à l'environnement du gouvernement du Canada, constitué à partir de l'amende la plus importante pour une infraction environnementale de l'histoire du pays, soit l'amende historique de 196,5 millions de dollars que Volkswagen a dû payer pour avoir contourné la législation sur la protection de l'environnement au Canada.

Citations

« Ces projets sont un exemple clair de la manière dont la collaboration à l'échelle des collectivités locales permet de soutenir et d'éduquer nos jeunes et, en fin de compte, de créer un avenir plus propre et plus prospère pour nos enfants et nos petits-enfants. Dans le contexte des célébrations de la Semaine canadienne de l'environnement, cette annonce nous rappelle que nous devons travailler collectivement à la création et au maintien d'un environnement sain, dont chacun pourra profiter pour les générations à venir. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Durant l'hiver 2022, le Fonds pour dommages à l'environnement a accepté des demandes pour des projets communautaires d'action climatique, qui permettent de renforcer des connaissances, des outils et/ou des compétences conduisant à une action pour le climat ou faisant participer les collectivités à cette action. Ces neuf projets résultent de l'appel de propositions de l'hiver 2022.

Le Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat cible trois grandes priorités : accroître la sensibilisation des jeunes aux questions climatiques et l'action communautaire pour le climat, soutenir la recherche sur le climat au sein des groupes de réflexion et dans les établissements d'enseignement canadiens, et faire avancer les sciences et les technologies climatiques.

Au total, plus de 58 millions de dollars ont été alloués à 69 projets dans le cadre du pilier d'action communautaire pour le climat, qui soutiennent et favorisent l'action climatique à l'échelle communautaire dans tout le Canada .

. Créé en 1995, le Fonds pour dommages à l'environnement est un programme du gouvernement du Canada administré par Environnement et Changement climatique Canada . Le Fonds achemine les fonds provenant des amendes, des pénalités, des décisions de justice et des paiements volontaires à des projets visant à réparer les dommages causés à l'environnement ou à protéger l'environnement. Le Fonds vise à investir dans les régions où les dommages environnementaux ont eu lieu.

administré par Environnement et Changement climatique . Le Fonds achemine les fonds provenant des amendes, des pénalités, des décisions de justice et des paiements volontaires à des projets visant à réparer les dommages causés à l'environnement ou à protéger l'environnement. Le Fonds vise à investir dans les régions où les dommages environnementaux ont eu lieu. Pour en savoir plus sur les autres initiatives du gouvernement du Canada et pour prendre part aux célébrations, consultez le site de la Semaine canadienne de l'environnement 2024 et découvrez la liste des activités et les ressources utiles.

Produits connexes

Liens connexes

