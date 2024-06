Le gouvernement du Canada investit dans des activités pour contrer le diabète au Québec





OTTAWA, ON, le 7 juin 2024 /CNW/ - Le diabète touche environ 3,7 millions de personnes au Canada, et plus de 200?000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Il s'agit donc de l'une des maladies chroniques les plus communes. Il est prouvé que certains types de diabète (diabète de type 2 et diabète gestationnel) sont plus fréquents dans certaines populations, notamment les communautés racialisées et marginalisées.

L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, annonce aujourd'hui le versement à Diabète Québec d'un financement de 250?000 $ pour l'élaboration de matériel pédagogique sur le diabète adapté aux réalités culturelles de la population maghrébine (c'est-à-dire du nord de l'Afrique) vivant au Québec. Au moyen de ressources et d'activités, Diabète Québec vise à aider des personnes à se familiariser avec le prédiabète, ainsi qu'à prévenir ou à retarder le développement du diabète.

Pour répondre aux besoins précis des personnes maghrébines vivant au Québec, de leurs proches ainsi que des professionnels de la santé et des organismes communautaires qui s'occupent d'elles, Diabète Québec créera et traduira en arabe maghrébin diverses ressources, notamment des modules d'autoformation de même qu'une plateforme d'information sur le diabète (InfoDiabète), qui fourniront des réponses aux questions posées par les membres de ces populations cibles et mettront en vedette des dépliants informatifs. Diabète Québec offrira aussi de la formation en ligne, qui sera présentée en collaboration avec Universi-D, l'école du diabète de Diabète Québec.

Le financement de cet investissement provient du Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés de l'Agence de la santé publique du Canada.

Citations

«?Le diabète est une maladie grave et les personnes méritent d'avoir accès à de l'information sur la santé d'une manière accessible et rapide. Ce financement soutiendra Diabète Québec pour accroître leurs ressources et fournir une sensibilisation et une formation sur le diabète pour les personnes maghrébines vivant au Québec. Cela contribuera à améliorer la santé, le bien-être et la qualité de vie des personnes touchées par le diabète.?»

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

«?Le diabète touche 1,2 million de personnes au Québec. Le financement fourni par l'Agence de la santé publique du Canada permettra à Diabète Québec de s'acquitter de sa mission, lancée il y a 70 ans à l'échelon provincial, dans un esprit d'inclusion complète des immigrants maghrébins.?»

Sylvie Lauzon

Présidente-directrice générale (PDG)

Diabète Québec

Faits en bref

Il existe trois principaux types de diabète : le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel (ou diabète induit par grossesse). Les autres types de diabète sont rares et peuvent être causés par des mutations génétiques, d'autres maladies ou des médicaments. Le diabète de type 2 représente environ 90 % des cas de diabète chez les adultes au Canada . Divers facteurs influencent le développement du diabète de type 2, dont l'âge, la génétique et des facteurs de risque modifiables liés aux habitudes de vie, de même que des déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé qui se recoupent.

. Divers facteurs influencent le développement du diabète de type 2, dont l'âge, la génétique et des facteurs de risque modifiables liés aux habitudes de vie, de même que des déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé qui se recoupent. De saines habitudes de vie (p. ex. saine alimentation, activité physique) peuvent réduire le risque de diabète de type 2 ainsi que de résultats négatifs sur la santé associés au diabète.

Les taux de diabète de type 2 sont plus élevés, comparativement à la population générale, chez certaines personnes au Canada , comme les personnes d'ascendance africaine, les membres des Premières Nations, les Métis, les personnes d'ascendance sud-asiatique ou est-asiatique, de même que les personnes ayant de faibles niveaux de revenu familial et de scolarité.

Produits connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

7 juin 2024 à 10:06

Communiqué envoyé leet diffusé par :