LES LABORATOIRES DENTAIRES ACCUEILLENT POSITIVEMENT LE PROJET DE LOI N° 67 MODIFIANT LE CODE DES PROFESSIONS

MONTRÉAL, le 7 juin 2024 /CNW/ - Le Regroupement des laboratoires dentaires du Québec (RLDQ) salue le dépôt du le projet de loi n° 67, Loi modifiant le Code des professions pour la modernisation du système professionnel et visant l'élargissement de certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux, présenté par la ministre responsable de l'application des lois professionnelles, Mme Sonia LeBel. Le projet de loi a le potentiel, moyennant des amendements à confirmer, de clarifier le statut des auxiliaires dentaires pour ainsi éviter des bris de services et d'assurer la santé buccodentaire des Québécois.

«?Selon nos dernières statistiques, les technologues en prothèses dentaires - qui détiennent une formation collégiale en techniques de prothèses dentaires - travaillent en étroite collaboration avec plus de 1000 auxiliaires oeuvrant dans les laboratoires dentaires. Ceux-ci ne posent pas d'actes réservés. Les technologues supervisent rigoureusement le travail des auxiliaires, sans qui nous serions incapables de répondre à la demande du marché québécois », ont conjointement déclaré MM. Vincent Morisset et Steve Morissette, co-porte-paroles du RLDQ.

Le RLDQ affirme clairement son intérêt à collaborer avec les parlementaires dans ce processus législatif structurant pour l'avenir de la fabrication de prothèses dentaires. À cet égard, les laboratoires dentaires font officiellement la demande de participer à la commission parlementaire sur projet de loi n° 67.

« Les laboratoires dentaires composent déjà avec une situation de pénurie de main-d'oeuvre et le renouvellement du bassin de technologues - dont la formation est dispensée dans un seul établissement, s'opèrent très modestement à raison d'une cohorte d'une vingtaine de finissants sur une base annuelle. À plus forte raison, nous nous réjouissons aujourd'hui que le projet de loi puisse venir clarifier le statut des auxiliaires dont l'apport en laboratoire nous est indispensable. Par conséquent, nous tendons la main au gouvernement du Québec et souhaitons nous faire entendre lors des consultations particulières à venir », de conclure MM. Vincent Morisset et Steve Morissette.

Le Regroupement des laboratoires dentaires du Québec

Le RLDQ est un regroupement ayant comme mission d'offrir une voix unique aux laboratoires dentaires du Québec. Il représente actuellement plus de 50 laboratoires dentaires, qui emploient plus de 850 personnes dans le secteur de la conception, fabrication et réparation de prothèses et appareils dentaires.

7 juin 2024 à 09:58

