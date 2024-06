Les prix Pour un Québec sans racisme 2024 remis à Johnley Pierre, RÉCIF 02 et la Ville de Québec





QUÉBEC, le 7 juin 2024 /CNW/ - Le ministre responsable de la Lutte contre le racisme, M. Christopher Skeete, et le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, sont fiers d'avoir remis les prix Pour un Québec sans racisme lors d'une cérémonie tenue hier soir à l'hôtel du Parlement de Québec. Cette année, les récipiendaires sont M. Johnley Pierre, l'organisme RÉCIF 02 et la Ville de Québec. Ces distinctions honorifiques soulignent leur contribution exemplaire à la lutte contre le racisme au Québec.

Catégorie Personne : Johnley Pierre

M. Johnley Pierre a été honoré pour ses nombreux engagements communautaires auprès des jeunes. Depuis l'âge de 14 ans, il s'investit dans des projets visant à favoriser la participation active des jeunes au sein de la société québécoise. En tant que président et fondateur de l'organisme NSK, il soutient les personnes en situation de vulnérabilité, en particulier les jeunes en situation de délinquance. Par ses actions, il oeuvre à créer des ponts entre les institutions et les communautés, contribuant ainsi à bâtir une société québécoise plus juste et équitable.

Catégorie Organisme : RÉCIF 02

RÉCIF 02 a été honoré pour son projet « Je, tu, nous... sommes ensemble! », qui favorise le réseautage des femmes de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Grâce à ce projet, les contacts interculturels se développent, nourrissant une solidarité et des rapprochements entre des personnes d'origines et d'horizons différents. Le projet « Je, tu, nous... sommes ensemble! » a permis à plusieurs femmes bénévoles, provenant de milieux différents, de participer à diverses activités leur permettant de prendre connaissance des expériences des autres et de partager leurs propres expériences. Le succès de RÉCIF 02, basé à Alma, en fait un porte-étendard de la lutte contre le racisme et la discrimination à l'échelle régionale.

Catégorie Organisation publique : la Ville de Québec

La Ville de Québec s'est distinguée pour la création du « Parcours du vivre-ensemble ». Ce projet se décline en trois volets : des formations, un aide-mémoire sous forme de capsules vidéo et des ateliers thématiques. Le Parcours du vivre-ensemble vise à sensibiliser et à déconstruire les préjugés, à lutter contre le racisme et à promouvoir l'inclusion. Il met en lumière les réalités des minorités visibles et ethniques, des personnes immigrantes et des peuples des Premières Nations et Inuit, soutenant ainsi une société plus inclusive et respectueuse.

Citations :

« En 2022, nous avons voulu créer une occasion de souligner les bons coups et l'engagement de celles et de ceux qui agissent contre l'intolérance, la discrimination et les préjugés raciaux. Les prix Pour un Québec sans racisme mettent en lumière leur travail exemplaire et en font des modèles pour toutes et tous. Un grand merci à nos lauréates et lauréats qui construisent avec nous un Québec plus inclusif. »

Christopher Skeete, ministre responsable de la Lutte contre le racisme

« J'ai eu le privilège d'être membre du Groupe d'action contre le racisme qui avait pour but de poser des gestes concrets. Les prix Pour un Québec sans racisme témoignent de notre engagement envers un égal respect pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens. J'ai espoir que, collectivement, nous apprenions les uns des autres afin de mieux comprendre nos cultures et nos traditions respectives. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Lien pertinent :

https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/prix-quebec-sans-racisme/laureats/laureats-2024

