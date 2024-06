Gestion financière MD inc. ajoute les Portefeuilles indiciels Précision MD(MC) à gestion passive à l'offre de produits du compte MD Plus(MC) de Gestion MD limitée





Gestion MD limitée (MD) propose désormais aux médecins du Canada et à leur famille un fonds de fonds à gestion passive grâce à l'intégration d'une série F des Portefeuilles indiciels Précision MD au compte à honoraires MD Plus.

OTTAWA, ON, le 7 juin 2024 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui, MD offre une série F des Portefeuilles indiciels Précision MD dans un compte à honoraires, lequel permet aux titulaires de bénéficier de l'accompagnement et des conseils en placement exhaustifs d'un conseiller MD* attitré.

« Nous cherchons à élargir notre offre pour permettre à notre clientèle de diversifier ses placements », explique la cheffe de la direction, Pamela Allen. « Nous sommes très heureux d'annoncer l'ajout des Portefeuilles indiciels Précision MD au compte MD Plus, un bon complément aux solutions à gestion active pour les médecins et leur famille, qui continueront de tirer profit de la répartition stratégique et tactique de l'actif assurée par les professionnels des placements au service de MD ».

Pour plus de renseignements sur les Portefeuilles indiciels Précision MD, nous vous invitons à communiquer avec le Service à la clientèle de MD au 1 800 267-2332 ou à consulter notre site à l'adresse md.ca.

Gestion MD limitée - Membre du Fonds canadien de protection des investisseurs

* « Conseiller MD » désigne un conseiller financier de Gestion MD limitée (au Québec, un conseiller en placement).

Gestion financière MD inc. détient une participation exclusive ou majoritaire dans le groupe de sociétés MD. Elle offre des produits et services financiers, gère la famille de fonds MD et assure la prestation des services-conseils en placement. Pour obtenir une liste détaillée du groupe de sociétés MD, rendez-vous à md.ca.

MD PlusMC et Précision MDMC sont des marques de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse utilisées sous licence.

Les placements dans les fonds communs peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi ainsi que de frais de gestion et d'autres frais. Le ratio des frais de gestion des fonds MD s'ajoute aux frais facturés en vertu de la convention tarifaire du compte MD PlusMC. Les fonds de série F sont offerts uniquement aux titulaires d'un compte MD PlusMC, qui comporte des frais calculés selon un pourcentage des sommes qui y sont détenues. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue régulièrement et le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Il importe de lire le prospectus avant d'effectuer des placements. Pour obtenir un exemplaire du prospectus, veuillez communiquer avec votre conseiller MD, ou avec le Centre de courtage MD au 1 800 267-2332. La famille de fonds MD est gérée par Gestion financière MD inc.

À propos de Gestion financière MD inc.

Forte de plus de 50 ans d'expérience au service des médecins, Gestion financière MD inc. a pour but d'offrir la tranquillité d'esprit financière aux médecins du Canada et aux membres de leur famille pour qu'ils puissent profiter de ce qui compte vraiment pour eux et réaliser leurs objectifs personnels et professionnels. Gestion financière MD inc. comptait plus de 57 milliards de dollars d'actifs sous gestion en date du 27 mai 2024.

SOURCE Gestion financière MD Inc.

7 juin 2024 à 09:00

