Festivals et événements de la saison printanière 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 50 000 $ aux Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix





QUÉBEC, le 7 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 48 000 $ aux Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix, qui se déroulent jusqu'au 16 juin.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix présentent différentes courses de vélo qui sauront mettre à l'épreuve les cyclistes de tous calibres : le Grand Prix cycliste, le Granfondo, les Coupes Québec/Canada XCC-XCO, la Coupe Charlevoix Enduro-XCO et les Grands Rendez-vous des petits.

Citations :

« Quelle fierté pour le gouvernement de soutenir la présentation des Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix, un événement qui promeut les saines habitudes de vie et qui participe à la renommée du Québec comme destination sportive de choix! Les compétitions présentées lors de ces rendez-vous mettent en lumière le talent des athlètes qui y participent et la compétence des gens qui travaillent dans notre industrie événementielle. Je souhaite que les participantes et participants et leur entourage profitent pleinement de leur séjour dans la région pour découvrir les attraits et les activités qui l'animent en cette saison. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les événements comme les Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix attirent les visiteurs d'ici et d'ailleurs, au grand bonheur de nos entrepreneurs locaux. J'invite les citoyennes et citoyens et les touristes à converger vers Charlevoix pour profiter des activités présentées à l'occasion des Grands Rendez-vous cyclistes ainsi que des paysages à couper le souffle de la région. Il fait bon vivre dans la Capitale-Nationale! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix accueillent chaque année de nombreux participants et participantes et leurs proches, ce qui dynamise notre région et favorise son rayonnement international. Cet événement est devenu, au fil des ans, une tradition sportive printanière très attendue des cyclistes. J'invite les visiteurs qui viennent les applaudir à sillonner les routes de notre belle région et à encourager ses commerçants. »???

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 28 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde une aide de 20 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Réseaux sociaux :

Ministère du Tourisme :

Facebook X LinkedIn YouTube

Secrétariat à la Capitale-Nationale :

X LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

7 juin 2024 à 09:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :