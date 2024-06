Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée nationale contre la violence liée aux armes à feu





OTTAWA, ON, le 7 juin 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale contre la violence liée aux armes à feu :

« L'année dernière, nous avons fait du premier vendredi de chaque mois de juin la Journée nationale contre la violence liée aux armes à feu. Aujourd'hui, alors que nous marquons la première année écoulée depuis son instauration, nous sensibilisons le public à la prévention de la violence liée aux armes à feu, nous nous souvenons des vies perdues et nous poursuivons notre travail pour rendre les communautés plus sûres.

« Nous prenons des mesures générationnelles pour mettre fin à la violence liée aux armes à feu. En décembre, nous avons adopté les mesures de contrôle des armes à feu et armes de poing les plus rigoureuses de l'histoire du Canada. Nous augmentons les peines pour la contrebande et le trafic d'armes à feu, nous mettons en place un gel national des armes de poing, nous retirons les armes à feu aux auteurs d'actes de violence domestique et nous donnons à la police et aux services frontaliers davantage d'outils pour combattre ces réseaux criminels.

« Les armes conçues pour le champ de bataille n'ont pas leur place dans nos communautés. C'est pourquoi, en 2020, nous avons interdit plus de 1 500 modèles d'armes à feu de style arme d'assaut et leurs variantes. Grâce aux nouveaux investissements dans notre programme de rachat prévus dans le Budget 2024, nous retirons ces armes de nos rues. De plus, par l'intermédiaire du Fonds pour bâtir des communautés sécuritaires, nous nous attaquons aux causes profondes de la violence liée aux armes à feu afin de prévenir la criminalité avant qu'elle ne commence et de soutenir les jeunes à risque. Nous ferons tout ce qu'il faut pour rendre nos communautés plus sûres et plus prospères.

« Aujourd'hui, alors que nous nous souvenons des victimes et de tous ceux qui ont été touchés par la violence liée aux armes à feu, j'invite les Canadiens à en apprendre davantage sur les mesures que nous prenons pour rendre le Canada plus sûr. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur, exempt de violence liée aux armes à feu. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

7 juin 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :