Brightcove alimente le tout nouveau service de diffusion en continu du Japon, « Animal Watch » de J:COM

Brightcove (NASDAQ : BCOV), la société de technologie de diffusion en continu la plus réputée au monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle accueillait JCOM Co. Ltd. (J:COM), la plus grande société de télévision par câble du Japon, en tant que nouveau client. En tant que partenaire technologique de J:COM pour la diffusion en continu, Brightcove alimente le tout nouveau service de diffusion en continu de la société de médias, Ikimono Watch (« Animal Watch »), qui prévoit de diffuser du contenu provenant de tous les zoos et aquariums du Japon.

« J:COM est le câblo-opérateur le plus important et le plus respecté du Japon. Nous sommes honorés de collaborer étroitement avec eux dans le cadre de cette nouvelle entreprise afin d'offrir une expérience de diffusion en continu de haute qualité et attrayante aux téléspectateurs japonais », déclare Chiyo Yanagita, directrice nationale de Brightcove au Japon. « La décision de J:COM de choisir Brightcove témoigne de la fiabilité, de la sécurité et de la capacité de notre plateforme à évoluer et à se développer avec le service. »

La nouvelle application de diffusion en continu, Ikimono Watch, fonctionne avec les décodeurs J:COM et a été conçue avec le kit de développement logiciel (SDK) Android de Brightcove. Le Video Cloud de Brightcove héberge en toute sécurité l'ensemble du contenu vidéo provenant des zoos et aquariums du Japon, et son API s'intègre au système de gestion de contenu (CMS) de l'application pour récupérer le contenu et garantir une expérience de visionnage fluide et efficace.

« En choisissant la plateforme de Brightcove, nous avons pu assurer un lancement en douceur de notre projet "Ikimono Watch". L'expérience de l'entreprise en matière de distribution vidéo et de gestion de différents types de contenu a grandement contribué au lancement efficace et réussi de notre nouveau service de diffusion en continu. Video Cloud est indispensable à la stratégie d'Ikimono Watch, et nous nous réjouissons de sa croissance future », déclare M. Masaki Uchiyama, directeur général de J:COM, département de développement de la plateforme Next Gen, division de la planification des services.

J:COM rejoint une liste d'entreprises médiatiques qui font confiance à Brightcove pour optimiser leurs capacités de diffusion en continu, notamment Acun Medya, AMC Networks, BBC Studios, Canela Media, LIXIL Corporation, MotoAmerica, NHL, One31, REELZ, SBT TV, SHISEIDO, SKY Mexico, The Academy of Motion Pictures and Sciences, The National Academy of Television Arts & Sciences, Wacoal et Yahoo.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur Brightcove.com.

À propos de JCOM Co., Ltd.

Fondé en 1995, JCOM Co., Ltd. (J:COM) est le plus grand opérateur de systèmes et de canaux multiples du Japon. En termes d'exploitation de systèmes, J:COM fournit des services de télévision par câble, d'accès Internet à haut débit, de téléphonie, de téléphonie mobile, d'énergie électrique et des services basés sur des appareils IoT à des clients par le biais de 11 filiales consolidées au niveau local, desservant 5,68 millions de foyers abonnés dans les régions de Sapporo, Sendai, Kanto, Kansai et Kyushu-Yamaguchi. Le nombre de foyers desservis dans les zones de franchise de J:COM est de 22,42 millions. En termes d'exploitation de canaux, J:COM investit dans 14 canaux thématiques qu'elle exploite et qu'elle fournit aux opérateurs de télévision par câble, de satellite et de télécommunications.

? Les chiffres ci-dessus concernant les filiales et les foyers sont valables au 31 mars 2024.

À propos de Brightcove Inc.

Brightcove crée les solutions technologiques de diffusion en continu les plus fiables, les plus évolutives et les plus sûres au monde, afin de renforcer le lien entre les entreprises et leur public, où qu'il se trouve et quel que soit l'appareil sur lequel il consomme le contenu. Dans plus de 60 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises de vendre plus efficacement à leurs clients, aux leaders des médias de diffuser et de monétiser leur contenu de manière plus fiable, et à chaque organisation de communiquer plus efficacement avec les membres de son équipe. Avec deux Technology and Engineering Emmy® Awards pour l'innovation, un temps de disponibilité toujours en tête du secteur et une évolutivité inégalée, nous repoussons sans cesse les limites de ce que la vidéo peut faire. Suivez-nous sur LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads et YouTube. Rendez-vous sur Brightcove.com.

7 juin 2024 à 07:20

