/R E P R I S E -- Avis aux médias - Réouverture de l'hôtel de ville de Montréal/

MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la présidente du conseil municipal, Martine Musau Muele, invitent les représentantes et les représentants des médias à la conférence de presse annonçant la réouverture de l'hôtel de ville, à la suite de l'important projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes du bâtiment ayant eu lieu au cours des dernières années.

Les membres des médias sont invités à participer, en amont de la conférence de presse, à la visite technique de l'hôtel de Ville, en compagnie des professionnels ayant piloté cet important chantier de restauration patrimoniale.

Date : Le vendredi 7 juin 2024



Heure : 9 h 30, Visite technique et prise d'images de l'hôtel de ville

11 h, Conférence de presse



Lieu : Hôtel de ville de Montréal

275, rue Notre-Dame Est

Le point de rencontre pour la séance de prise d'images sera confirmé seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

Une journée de portes ouvertes à la population se tiendra ce samedi, 8 juin 2024.

