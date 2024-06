/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Winnipeg/





WINNIPEG, MB, le 6 juin 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau, et député de Winnipeg-Sud, et de Michael Nadler, Président-directeur général de Canards Illimités Canada.

Date : Le vendredi 7 juin 2024



Heure : 12 h 00 [HAC]



Lieu : Hôtel Fort Garry - Salon A (1e étage)

222 Broadway

Winnipeg (Manitoba) R3C 0R3

