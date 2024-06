Découvrez la Corée cet été avec "RENDEZ-VOUS EN COREE" au coeur de Paris





PARIS, 7 juin 2024 /PRNewswire/ -- L'Office National du Tourisme Coréen organise pour la première fois en France les 22 et 23 juin 2024 un grand événement promotionnel à Paris au Forum des Halles pour mettre en avant toutes les facettes de la destination et aider les futurs voyageurs à préparer leur prochain voyage. Baptisé « Rendez-vous en Corée », il proposera différents ateliers, conférences, spectacles ou dégustations, gratuits et ouverts à tous, pour inviter les visiteurs à mieux comprendre le tourisme et découvrir la culture du pays.

Avec plus de 133 400 visiteurs français en Corée en 2023, ce chiffre a marqué une augmentation de 20% par rapport à 2019, avant la pandémie. « Ceci montre un réel engouement des Français pour la destination et c'est grâce à la Hallyu, la vague coréenne, qui déferle sur les média et réseaux sociaux que les Français s'apprêtent à partir en Corée », souligne M. Lee Jinsu, directeur général de l'Office National du Tourisme Coréen à Paris. Les dramas coréens tels que Squid Games, et les chansons des artistes BTS ou Black Pink, se sont répandues durant la période de Covid, où les gens étaient longuement assoiffés de découverte du pays sans pouvoir voyager. Maintenant la barrière a disparu et les voyages sont revenus dans nos quotidiens. « Nous constatons d'importants changements par rapport au départ des Français en Corée comparé à avant la pandémie » note M. Lee Jinsu.

« Avant la pandémie, la majorité des visiteurs Français étaient des seniors actifs. Aujourd'hui, les visiteurs de moins de 30 ans représentent 43.6% de la totalité des visiteurs français en Corée. Les départs de séjours linguistiques en Corée ont explosé, tout comme les demandes de visa vacances-travail réservé aux moins de 30 ans, dont le quota annuel de 2000 visas a été épuisé en 2023. » ajoute M. Lee Jinsu.

Aujourd'hui, le pays n'est plus seulement connu comme « le pays du matin calme. » On ne se rend plus en Corée seulement pour visiter ses sites inscrits au Patrimoine Mondial de l'Unesco, comme les temples ou les palais royaux. Les gens du globe y viennent aussi pour découvrir les lieux vus dans les dramas préférés, prendre des cours de danse K-pop ou des cours de maquillage pour connaître la routine beauté des coréennes, goûter la street food coréenne, randonner dans les parcs nationaux ou prendre des cours de langues.

RENDEZ-VOUS EN COREE ? 22&23 Juin Au Forum Des Halles

C'est pour répondre à cet engouement pour ce pays de la K-Culture de la part des jeunes générations que l'Office National du Tourisme Corée organise l'événement RENDEZ-VOUS EN COREE. Intéressés, passionnés ou juste simple curieux, tout le monde est bienvenu pour découvrir les vraies facettes de la Corée. Parmi les temps forts, un récit de voyage d'une famille d'influenceurs partie en Corée il y a quelques mois, un cours de danse K-Pop, des dégustations ou un atelier maquillage pour apprendre la routine beauté des célébrités coréennes. Des agences de voyage et un organisme de séjours linguistiques seront présents pour aider les visiteurs à préparer leur futur voyage.

M. Lee rappelle qu'en 2024, dans le cadre de Visit Korea Year 2023-2024, de nombreux évènements culturels, sportifs ou artistiques sont organisés dans toutes les régions du pays. « C'est le bon moment pour planifier un voyage en Corée. Grâce à ces opérations, nous espérons accueillir plus de 150 000 visiteurs français en 2024 », a-t-il ajouté.

Renseignements et programme complet : www.visitkorea.or.kr / Facebook Un Bol de Corée

