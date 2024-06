Dubaï en tête du classement mondial en termes d'investissements directs étrangers dans les industries culturelles et créatives en 2023





Selon le rapport fDi Markets du Financial Times, Dubaï s'est placée en tête du classement mondial en termes d'investissements directs étrangers dans les industries culturelles et créatives en 2023. Ce classement réaffirme le leadership de l'émirat et renforce sa compétitivité en tant que capitale mondiale de l'économie créative.

L'émirat s'est classé au premier rang mondial en tant que meilleure destination en matière de création d'emplois et d'entrées d'IDE dans le secteur des industries culturelles et créatives (ICC), parmi 115 autres destinations. Cet exploit positionne Dubaï devant les autres grandes villes mondiales telles que Londres, New York et Singapour.

Selon les données compilées par Dubai FDI Monitor, et publiées par le Département de l'économie et du tourisme (DET) de Dubaï, l'émirat a attiré 898 projets dans le secteur des industries culturelles et créatives (ICC) en 2023, presque deux fois plus que l'année précédente. Cela a permis à l'émirat d'enregistrer des entrées d'IDE de 11,8 milliards d'AED, reflétant une croissance de 60%. D'ailleurs, ces investissements et projets d'IDE ont généré 21 563 nouvelles opportunités d'emplois en 2023, soit une croissance de 74% par rapport à 2022.

Dans le classement des cinq principaux pays sources d'entrées de capitaux d'IDE dans les ICC à Dubaï en 2023, les données compilées par Dubai FDI Monitor et Dubai Framework for Cultural Statistics ont indiqué une croissance en termes d'entrées de capitaux. Les États-Unis se sont classés en tête de liste (33,2 %), suivis du Royaume-Uni (12,4 %), de l'Inde (9,1 %), de la Hongrie (4 %) et du Danemark (3 %). Les États-Unis ont également remporté la première place en termes de nouvelles opportunités d'emplois créées par les projets d'IDE dans le secteur des industries culturelles et créatives (ICC) de Dubaï (19,2 %), suivis par l'Inde (16,3 %), le Royaume-Uni (15,7 %), Singapour (5 %) et la France (4,2 %).

Le Royaume-Uni s'est placé en tête de liste (17,8%) en termes de nombre de projets d'IDE annoncés dans le secteur des ICC en 2023, suivi de l'Inde (16,9 %), des États-Unis (16 %), de la France (4 %) et de l'Italie (3,8 %). Ces chiffres soulignent les efforts et les orientations stratégiques mis en oeuvre par Dubaï pour s'engager avec ces marchés en tant que partenaires clés.

Selon les données du Dubai FDI Monitor et du Dubai Framework for Cultural Statistics, les projets d'IDE Greenfield (en propriété exclusive) représentaient 78,7 % du total des projets dans les industries culturelles et créatives (ICC) de Dubaï en 2023. Les nouvelles formes d'investissement (IFN) représentaient 16,1 %, les projets de réinvestissement représentaient 3 %, alors que les fusions et acquisitions représentaient jusqu'à 2,1 % des projets dans ces secteurs.

