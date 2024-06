Grid Dynamics et ASICS Digital remportent le prix du projet le plus innovant lors des 2024 Contentstack Experience Awards (CXA)





Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ : GDYN) (Grid Dynamics), un leader dans la fourniture de services de conseil en technologie, d'ingénierie de plateformes et de produits, d'IA et d'analytique avancée, a annoncé aujourd'hui avoir remporté le prix du projet le plus innovant lors des Contentstack Experience Awards (CXA) de 2024. Cette distinction récompense l'effort conjoint de Grid Dynamics et d'ASICS Digital pour la refonte d'une configuration de contenu héritée du passé, marquant une réalisation notable dans le domaine de la gestion de contenu numérique.

Notre partenariat avec ASICS Digital s'est focalisé sur la mise en oeuvre d'une refonte complète du contenu en cinq mois seulement. Grid Dynamics a agi en tant que consultant technologique, menant la redéfinition des types de contenu, établissant une architecture de décomposition optimale, utilisant Contentstack Automate pour mettre en oeuvre des intégrations et des automatisations, et concevant des flux CI/CD de bout en bout. Parmi les solutions notables livrées au cours de ce projet, on compte 13 extensions personnalisées pour le SEO, la propagation de contenu à travers 32 localités et la localisation des étiquettes CTA. La valeur commerciale résultant de cette initiative ambitieuse est une configuration de contenu agile permettant aux équipes mondiales et régionales de créer des expériences numériques avec une rapidité et une efficacité inégalées. Cette solution innovante a démontré sa fiabilité et son efficacité en fonctionnant parfaitement lors de l'ultime test de stress, le Black Friday.

« Grid Dynamics a joué un rôle crucial dans la première initiative composable de notre organisation, en passant de notre gestion de contenu monolithique à une solution sans tête via Contentstack. L'équipe de Grid a fourni une expertise en matière de produits et de sujets, de la découverte à la livraison. Elle a contribué à l'efficacité et à la qualité, en comprenant et en anticipant de manière cohérente les besoins des parties prenantes et en respectant les exigences et la documentation. Ils ont plaidé en faveur d'ASICS auprès de la plateforme et se sont intégrés facilement et naturellement avec une petite équipe interne et un autre partenaire SI. Leur partenariat a été non seulement vital mais aussi positif, agréable et souvent amusant », a déclaré Katie Muldoon Johnson, Sr. Product Manager, ASICS Digital.

« Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance aux Contentstack Experience Awards. Ce prix est un témoignage de l'esprit de co-innovation promu chez Grid Dynamics », a déclaré Igal Shmulevich, Senior Delivery Manager chez Grid Dynamics. « Le succès de ce projet met en avant notre engagement à fournir des solutions de pointe qui favorisent la transformation numérique et la valeur commerciale pour nos clients. »

Les lauréats des Contentstack Experience Awards ont été annoncés lors de la ContentCon2024, la conférence annuelle des clients de Contentstack tenue à Austin, TX. L'événement a réuni des leaders de l'industrie pour célébrer l'excellence en gestion de contenu numérique.

Le prix du projet le plus innovant est le dernier exemple de l'innovation et de l'excellence en ingénierie de Grid Dynamics dans le cadre de sa stratégie de croissance GigaCube growth strategy. Visitez cette page pour en savoir plus sur les offres de transformation numérique et l'excellence en ingénierie de l'entreprise.

À propos de Grid Dynamics

Grid Dynamics (NASDAQ : GDYN) est un fournisseur de premier plan de services de conseil en technologie, d'ingénierie de plateforme et de produit, d'IA et d'analyse avancée. En combinant vision technique et sens des affaires, nous résolvons les problèmes techniques les plus urgents et obtenons des résultats commerciaux positifs pour les entreprises en cours de mutation. L'un des principaux facteurs de différenciation de Grid Dynamics réside dans ses 8 années d'expérience et de leadership en matière d' IA d'entreprise, appuyées par une expertise poussée et un investissement continu dans les données, l'analyse, la modernisation des applications, le cloud et DevOps, ainsi que l' expérience client. Fondée en 2006, Grid Dynamics a son siège dans la Silicon Valley et des bureaux en Amérique, en Europe et en Inde. Suivez-nous sur LinkedIn.

