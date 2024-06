Zoomlion : Faire oeuvre de pionnier en matière de responsabilité sociale et d'innovation technologique à l'échelle mondiale





CHANGSHA, Chine, 6 juin 2024 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion, 01157.HK), un important fabricant d'équipement de pointe, continue d'établir des normes d'efficacité et de précision dans l'industrie grâce à ses produits et services personnalisés. Au-delà de ses objectifs commerciaux, Zoomlion est également déterminée à assumer sa responsabilité sociale, en contribuant activement à la croissance économique locale et au progrès social grâce à l'innovation technologique.

Les grues de Zoomlion ont joué un rôle déterminant dans de nombreux projets récents, avec deux exemples exceptionnels démontrant leurs réalisations importantes. Une grue Zoomlion de 110 tonnes a terminé l'installation d'une contreplaque de groupe motopropulseur de 33 tonnes à la centrale hydroélectrique de Batang Toru à Sumatra, en Indonésie, ce qui est essentiel à la construction de la plus grande centrale hydroélectrique du pays, qui dispose d'une capacité de 510 MW et promet de renforcer l'alimentation électrique locale une fois l'installation terminée.

La grue sur chenilles ZCC32000 de 2 000 tonnes de Zoomlion a installé le dôme de l'unité 8 à la centrale nucléaire de Tianwan, dans la province du Jiangsu, en Chine. La grue a géré un levage de 473,03 tonnes à une hauteur de 50,5 m, marquant une phase cruciale dans l'installation et la mise en service des unités 7 et 8 avec une précision millimétrique.

Zoomlion établit un tout nouvel écosystème commercial international fondé sur la numérisation de bout en bout et la localisation. Plus tôt cette année, les camions à benne miniers ZT115A personnalisés livrés en République démocratique du Congo ont été salués pour leur qualité et leur rendement. Adaptés aux besoins de construction internationaux, les camions de la série A font partie de la croissance de Zoomlion dans l'équipement minier de haute qualité en Asie du Sud-Est, en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe de l'Est.

Zoomlion se prépare à renforcer le secteur agricole du Nigeria en introduisant 500 tracteurs sur mesure au premier semestre de 2024. Ces tracteurs comprendront des améliorations aux systèmes de puissance et d'entraînement, visant à améliorer la facilité d'exploitation et l'adaptabilité aux terrains difficiles à l'échelle locale.

De plus, Zoomlion donne aux agriculteurs locaux une formation technique de pointe pour accélérer la mécanisation agricole du Nigeria. Une récente séance de formation dans l'État de Kaduna a attiré 300 participants, couvrant des aspects clés de la machinerie agricole.

Réaffirmant son engagement envers le développement des talents locaux, la collaboration de Zoomlion avec l'Université Ahmadu Bello, lancée plus tôt cette année, encourage la prochaine génération d'experts agricoles avec des cours à distance, des bourses d'études et des conférences spécialisées.

Zoomlion s'engage à ne pas se limiter aux ventes et aux profits; l'entreprise s'acquitte activement de ses responsabilités sociales et contribue au développement durable mondial, en s'efforçant d'améliorer des vies au moyen de mesures concrètes.

