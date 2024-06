Persistent lance le GenAI Hub pour faire entrer les entreprises dans une nouvelle ère d'adoption de l'IA





SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 7 juin 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) et (NSE: PERSISTENT), leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises, a annoncé le lancement du GenAI Hub , une plateforme innovante conçue pour accélérer la création et le déploiement d'applications d'IA générative (GenAI) au sein des entreprises. Cette plateforme s'intègre harmonieusement à l'infrastructure, aux applications et aux données existantes d'une entreprise, ce qui permet de développer rapidement des solutions d'IA générative adaptées et spécifiques à un secteur. Le GenAI Hub soutient l'adoption de l'IA générative à travers différents grands modèles de langage (LLM) et clouds, sans dépendance à un fournisseur.

Pour exploiter efficacement le potentiel de l'IA générative et traduire les idées en résultats commerciaux tangibles, les entreprises doivent l'intégrer parfaitement dans leurs systèmes existants. Avec un large éventail de modèles d'IA allant de l'étendu au spécialisé, les clients ont besoin d'une plateforme robuste comme le GenAI Hub. Cette plateforme simplifie le développement et la gestion de multiples modèles d'IA générative, ce qui accélère la mise sur le marché grâce à des composants logiciels préconstruits, tout en respectant les principes de l'IA responsable.

Le GenAI Hub se compose de cinq éléments principaux :

Playground est un outil sans code qui permet aux experts du domaine d'explorer et d'appliquer l'IA générative avec des LLM sur des données d'entreprise sans avoir besoin de compétences en programmation. Il fournit une interface unique et uniforme pour les LLM de fournisseurs privés comme Azure OpenAI, AWS Bedrock, et Google Gemini, et les modèles ouverts de Hugging Face comme LLaMA2 et Mistral.

est un outil sans code qui permet aux experts du domaine d'explorer et d'appliquer l'IA générative avec des LLM sur des données d'entreprise sans avoir besoin de compétences en programmation. Il fournit une interface unique et uniforme pour les LLM de fournisseurs privés comme Azure OpenAI, AWS Bedrock, et Google Gemini, et les modèles ouverts de Hugging Face comme LLaMA2 et Mistral. Le cadre d'agent fournit une architecture polyvalente pour le développement d'applications d'IA générative, en s'appuyant sur des bibliothèques telles que LangChain et LlamaIndex pour des solutions innovantes, y compris la génération augmentée de récupération (RAG).

fournit une architecture polyvalente pour le développement d'applications d'IA générative, en s'appuyant sur des bibliothèques telles que LangChain et LlamaIndex pour des solutions innovantes, y compris la génération augmentée de récupération (RAG). Le cadre d'évaluation utilise une approche d'« IA pour valider l'IA » et peut générer automatiquement des questions de vérité de base à vérifier par un humain dans la boucle. Il utilise des indicateurs pour suivre les performances de l'application et mesurer les dérives et les biais qui peuvent être corrigés.

utilise une approche d'« IA pour valider l'IA » et peut générer automatiquement des questions de vérité de base à vérifier par un humain dans la boucle. Il utilise des indicateurs pour suivre les performances de l'application et mesurer les dérives et les biais qui peuvent être corrigés. La passerelle sert de routeur entre les LLM, ce qui permet la compatibilité des applications et améliore la gestion des priorités de service et de l'équilibrage de la charge. Elle offre également des informations détaillées sur la consommation de jetons et les coûts associés.

sert de routeur entre les LLM, ce qui permet la compatibilité des applications et améliore la gestion des priorités de service et de l'équilibrage de la charge. Elle offre également des informations détaillées sur la consommation de jetons et les coûts associés. Les pipelines de modèles personnalisés facilitent la création et l'intégration des LLM et de petits modèles linguistiques (SLM) dans l'écosystème de l'IA générative, en soutenant un processus rationalisé pour la préparation des données et l'affinage des modèles, adapté aux déploiements dans le cloud et sur site.

Le GenAI Hub rationalise le développement des cas d'utilisation pour les entreprises, en fournissant des conseils étape par étape et une intégration transparente des données dans les LLM, permettant la création rapide de solutions d'IA générative efficaces et sécurisées à l'échelle, que ce soit pour les utilisateurs finaux, les clients ou les employés.

Praveen Bhadada, responsable mondial de l'activité IA chez Persistent, a déclaré :

« Chez Persistent, nous sommes toujours restés à l'avant-garde pour tirer parti des dernières tendances technologiques du secteur, et maintenant nous atteignons de nouvelles frontières dans le domaine de l'IA générative pour résoudre les défis critiques des entreprises et stimuler la croissance des clients. Avec le GenAI Hub de Persistent, les clients peuvent adopter une stratégie qui privilégie l'IA générative, en fournissant des applications et des services alimentés par l'IA à l'échelle. Ils peuvent accélérer l'innovation tout en pratiquant une IA responsable, en tirant parti d'accélérateurs et de cadres d'évaluation prédéfinis, et en optimisant les coûts grâce à une stratégie de croisement des LLM. Le GenAI Hub permet aux entreprises de rationaliser leurs opérations, d'améliorer l'expérience de leurs clients et de trouver de nouvelles opportunités de croissance. »

Mark Troller, directeur informatique chez Tangoe, a commenté :

« Depuis plus de 10 ans, Tangoe est leader dans le domaine de l'automatisation, et grâce à l'expertise et au soutien de Persistent, nous avons développé un service de messagerie instantanée grâce à l'IA générative sécurisé qui permet aux employés d'être plus efficaces dans leur travail quotidien. Cette collaboration a non seulement ouvert de nouvelles portes à l'innovation, mais a également renforcé notre avantage concurrentiel. Nous avons constaté une forte adoption précoce de la part de nos employés et nous sommes impatients de développer des capacités plus avancées à l'aide de cette technologie émergente. »

Thomas Reuner, directeur de recherche et responsable de la région EMOA, chez HFS Research, a ajouté :

« Nous constatons une évolution du marché, les entreprises cherchant à étendre leurs déploiements d'IA générative. Cette évolution est souvent suivie d'une pause de réflexion, car les entreprises sont confrontées à de nouveaux défis et risques en matière de déploiement. Le GenAI Hub de Persistent fournit à la fois un cadre d'évaluation pour valider l'approche de l'IA et un ensemble complet de capacités pour accélérer le temps de retour sur investissement afin d'aider les entreprises à relever ces défis. »

À propos de Persistent

Avec plus de 23 800 employés répartis dans 21 pays, Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation des objectifs sociétaux. Avec une croissance de 268 % depuis 2020, Persistent est la marque indienne de services informatiques qui connaît la plus forte croissance selon Brand Finance.

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter persistent.com/flcs

www.persistent.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1022385/4436045/Persistent_Systems_Logo.jpg

6 juin 2024 à 23:37

Communiqué envoyé leet diffusé par :