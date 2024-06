Fun88 annonce le tirage au sort de la Coupe du monde T20 : remportez un voyage à Dubaï et plus encore





HYDERABAD, Inde, 7 juin 2024 /PRNewswire/ -- Chers fans de cricket, préparez-vous à passer à l'action. Fun88, la principale plateforme de divertissement en ligne, a placé la barre très haut en lançant un extraordinaire tirage au sort de la Coupe du Monde T20 2024 comme jamais auparavant. Fun88 décernera à 100 heureux gagnants des prix luxueux, dont un voyage à Dubaï, 50 grammes d'or et d'autres prix. Tous les membres de Fun88 sont éligibles à cette promotion. Les gagnants du tirage au sort seront annoncés sur le site web et sur les réseaux sociaux de Fun88 le 5 juillet 2024.

Plus qu'un simple concours, c'est l'occasion de célébrer le plus grand tournoi de cricket et de vivre une aventure inoubliable. Pour accroître l'excitation pendant la Coupe du monde de cricket T20, Fun88 propose de multiples façons de gagner des billets, offrant à chacun une chance de remporter gros et de montrer sa passion pour le cricket avec Fun88.

Informations sur les billets : Pour gagner des billets pour le tirage au sort, faites des paris sur des jeux Fun88 avec les montants suivants :

Paris sportifs : 15 000 ? par billet

15 000 ? par billet Casino live & bourse : 20 000 ? par billet

20 000 ? par billet Jeux instantanés, machines à sous, cartes et jeux télévisés : 10 000 ? par billet

Détails des prix : Les gagnants du tirage au sort de la Coupe du monde T20 2024 recevront les prix suivants :

10 gagnants : un voyage à Dubaï pour 2 personnes (7 jours & 6 nuits, billets d'avion en classe affaires, séjour à l'hôtel 7 étoiles ? Atlantis)

20 gagnants : 50 grammes d'or

30 gagnants : un iPhone 15 Pro Max

40 gagnants : un Samsung S24

Ne manquez pas cette occasion : connectez-vous à Fun88 dès aujourd'hui, faites vos paris, commencez à collecter des billets pour le tirage au sort et tentez de remporter gros !

Pendant les matchs de la Coupe du monde de cricket, Fun88 offre également un bonus de bienvenue exclusif de 888 % jusqu'à 100 000 ?, la plus grande offre de bonus jamais proposée. Les utilisateurs peuvent tester leurs connaissances en matière de cricket et remporter gros en participant au concours « Predict and Win » de Fun88. Fun88 annonce ces promotions passionnantes pour s'assurer que le frisson de la Coupe du monde de cricket se ressente sur le terrain et en dehors du terrain !

En mettant l'accent sur le cricket, Fun88 offre une expérience complète aux fans, avec des opportunités de paris et des promotions passionnantes. En outre, Fun88 offre des cotes et des pronostics pertinents pour les matchs très attendus de la Coupe du Monde T20 2024, comme la confrontation entre l'Inde et le Pakistan. Restez informé des dernières informations sur le cricket et plongez dans l'excitation des paris sur la Coupe du Monde T20 World .

