Segway présente ses solutions de micromobilité avancées et ses idées au salon Micromobility Europe 2024





AMSTERDAM, 7 juin 2024 /PRNewswire/ -- Segway, leader mondial de l'industrie de la micromobilité, est ravi de présenter ses dernières innovations et idées au salon Micromobility Europe 2024. Cet événement prestigieux, qui se tient à Amsterdam les 5 et 6 juin, constitue la plateforme idéale pour que Segway Commercial renforce sa position de leader sur le marché et présente des stratégies révolutionnaires axées sur le coût total de possession (TCO) pour les opérateurs de micromobilité.

Donner aux opérateurs les moyens d'agir grâce à des solutions TCO de premier ordre

Chez Segway, nous donnons la priorité à l'efficacité globale des coûts, qui va bien au-delà de l'achat initial du matériel. Notre stratégie englobe une analyse des coûts d'achat du matériel, des dépenses opérationnelles et du cycle de vie complet des coûts de maintenance et de recyclage afin d'optimiser le coût total de possession (TCO). Avec un engagement ferme en faveur de la durabilité et de la rentabilité, nous affinons continuellement ces stratégies.

Notre garantie d'un an illustre cette approche, en réduisant considérablement les dépenses liées aux pièces détachées et aux réparations. De plus, en nous concentrant sur la modularité et la réparabilité, nous rationalisons encore davantage les coûts de maintenance. Chez Segway, nous nous engageons à fournir aux opérateurs des solutions TCO de pointe, à renforcer leur rentabilité et à ouvrir la voie à leur succès à long terme.

Lancement de nouveaux produits : Vélo électrique partagé Urban B200, trottinette électrique partagée Apex D100L, trottinette électrique Max S100 et Segway Pilot Lite.

Nous sommes ravis de présenter trois nouveaux véhicules qui incarnent notre engagement en matière d'innovation et de qualité :

Vélo électrique partagé Urban B200 : Le B200 est un modèle amélioré inspiré des B100 et A200p, qui ont fait leurs preuves sur le marché. Ce nouveau modèle s'adapte mieux aux besoins des flottes régionales, réduit les besoins de maintenance et améliore l'efficacité du coût total de possession, avec des pneus de 26 pouces et une autonomie de 90 km par charge, entre autres avantages.

La première version de notre ligne de produits Apex. Cette trottinette électrique haute performance est conçue pour offrir une stabilité et une expérience de conduite supérieure, avec une grande batterie qui offre une autonomie impressionnante allant jusqu'à 110 km. Trottinette électrique partagée Max S100 : Ce modèle améliore le cadre de la série Max pour une stabilité et une fiabilité supérieures, tout en améliorant les capacités grâce à un tableau de bord LCD multifonctionnel. Il offre une expérience de conduite confortable et améliore l'interaction et le contrôle de l'utilisateur grâce au nouveau tableau de bord.

En outre, nous sommes fiers de dévoiler le Segway Pilot Lite, le module matériel d'intelligence artificielle le plus récent, le plus polyvalent et le plus agile. Ce module est doté d'un objectif grand angle qui offre un champ de vision étendu, qui capture et détecte tous les aspects essentiels de l'environnement de conduite, tels que les zones de stationnement, les trottoirs et les piétons, afin d'assurer un comportement de conduite sûr.

Ingénierie respectueuse de l'environnement

Le développement durable est au coeur des activités de Segway. Nous menons actuellement une analyse du cycle de vie (ACV) pour notre dernier produit, le D110, afin de mesurer son impact global sur l'environnement, comme les émissions de carbone, qui devraient être de 368 kg. Cette évaluation est un élément essentiel de notre stratégie plus large visant à comprendre et à réduire les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie de nos produits. Un élément essentiel de cette stratégie est l'utilisation de matériaux recyclés, qui contribue de manière significative à nos objectifs de développement durable. Nos trottinettes électriques partagées, par exemple, sont construites avec des matériaux durables de qualité supérieure ; environ 51 % du poids total du plastique (à l'exclusion des batteries) et 41 % du poids total du métal dans les véhicules proviennent de matériaux recyclables. Cet engagement à utiliser des matériaux recyclés réduit non seulement notre empreinte carbone, mais établit également une norme en matière de responsabilité environnementale dans l'industrie. Nous sommes confiants dans notre stratégie de développement durable et dans le rôle qu'elle joue pour façonner un avenir plus vert, en renforçant l'importance de ces pratiques pour notre marque et nos objectifs pour obtenir des avantages environnementaux durables.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2431910/fd25ac0b_d83c_48ab_b905_feb47b355fbe.jpg

6 juin 2024 à 22:46

