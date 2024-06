Q4 Inc. transforme les relations avec les investisseurs avec sa plateforme IR Ops optimisée par l'IA





Q4 Inc. (« Q4 » ou la « société »), la plateforme IR Ops, répond au besoin d'une approche connectée du flux de travail et des données pour les professionnels des relations avec les investisseurs avec la plateforme IR Ops optimisée par l'IA, spécialement conçue pour réduire le temps consacré à l'administration et permettre aux IRO d'être plus stratégiques.

De nombreux responsables des relations avec les investisseurs (« IRO ») sont aux prises avec un ensemble fragmenté d'outils IR, devant utiliser des logiciels différents pour chaque aspect de leur travail. Cette approche disparate se traduit par des données et des flux de travail incomplets et déconnectés, ce qui rend les opérations de relations avec les investisseurs coûteuses, lentes et inefficaces. Associés au fait que de nombreuses équipes IR sont ralenties par l'administration, les professionnels des relations avec les investisseurs sont mis au défi d'être stratégiques et d'aider à avoir un impact en réalisant des évaluations premium par rapport à leurs pairs.

Pour relever ce défi, Q4 a créé la plateforme IR Ops, une solution complète qui intègre tous les outils et flux de travail IR essentiels en une seule expérience, permettant aux équipes IR de gérer leurs opérations plus efficacement. La plateforme IR Ops fournit aux clients des données, des flux de travail et des outils d'IA faciles à utiliser qui permettent d'économiser des dizaines d'heures par mois dans les opérations IR. En tirant parti de la puissance de cette plateforme, les professionnels des relations avec les investisseurs peuvent optimiser leur temps et se concentrer sur l'impact plutôt que sur l'administration chronophage.

Jake Pisano, vice-président des relations avec les investisseurs chez ICR Communications, a partagé son expérience en déclarant : « La nouvelle technologie d'IA sur la plateforme IR Ops de Q4 nous fait gagner un temps considérable en ce qui concerne la préparation des bénéfices, soulageant le stress de l'équipe et offrant plus de flexibilité pour l'examen de la direction. Le générateur de scripts d'IA nous permet de créer de manière transparente des scripts de revenus préliminaires pour nos clients en seulement 20 minutes. Avoir accès à toutes nos solutions IR dans un seul écosystème sur la plateforme IR Ops a été extrêmement utile et renforce encore le fait que Q4 est la plateforme incontournable pour la préparation de tous les résultats. »

« Avec la plateforme IR Ops, les équipes IR peuvent renforcer leurs capacités stratégiques, améliorer la précision du ciblage des investisseurs et accroître la visibilité de leur entreprise auprès des bons investisseurs », souligne Heaps. « En tirant parti de l'IA, Q4 est en mesure de rationaliser les tâches administratives, ce qui permet aux IRO de gagner un temps précieux pour se concentrer sur leurs priorités stratégiques et générer un impact. »

Venez découvrir la plateforme IR Ops de la société lors de la conférence annuelle du National Investor Relations Institute (NIRI) du 9 au 11 juin 2024 à San Francisco, en Californie. Vous aurez la possibilité de tester les nouvelles fonctionnalités de la plateforme IR Ops pour avoir un aperçu exclusif des développements innovants d'IA de Q4.

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. est la première plateforme d'opérations de relations avec les investisseurs dotée du plus grand ensemble de données exclusives sur les investisseurs au monde. Elle a été conçue pour supprimer les obstacles entre les sociétés cotées en bourse et leurs investisseurs. Q4 offre aux responsables des relations avec les investisseurs et à leurs équipes les outils nécessaires pour attirer, gérer et comprendre les investisseurs, le tout en un seul endroit. Optimisée par l'IA, la plateforme IR Ops de Q4 propose des applications pour la gestion de sites web et d'événements, l'analyse de l'engagement et la gestion du cycle de vie des bénéfices, y compris AI Earnings Co-Pilot pour générer des scripts basés sur des données historiques et des résumés de téléconférence sur les bénéfices de l'IA pour comprendre le sentiment des pairs. La plateforme comprend également un CRM rationalisé pour les investisseurs et une intelligence actionnariale avec des mesures optimisées pour améliorer les stratégies de ciblage des investisseurs. Q4 fournit les données, les informations et les flux de travail qui permettent aux équipes de relations avec les investisseurs de se focaliser sur l'essentiel : la stratégie, les relations et les valorisations premium pour leurs entreprises.

L'entreprise est un partenaire de confiance pour plus de 2600 sociétés publiques dans le monde, dont un grand nombre des marques les plus respectées au monde. Elle a instauré une culture maintes fois récompensée, au sein de laquelle ses collaborateurs s'épanouissent et progressent constamment.

Q4 est sise à Toronto et possède des bureaux à New York et à Londres. Plus d'informations : www.q4inc.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

6 juin 2024 à 19:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :