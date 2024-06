Univar Solutions publie son rapport 2023 sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)





Les faits saillants soulignent les progrès réalisés vers l'atteinte des objectifs ESG jusqu'en 2025 et au-delà, y compris les objectifs environnementaux visant à aider l'entreprise à atteindre un avenir à carbone net zéro

DOWNERS GROVE, Illinois, 6 juin 2024 /CNW/ - Univar Solutions LLC (« Univar Solutions » ou « la Société »), un important fournisseur mondial de solutions aux utilisateurs d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés, a annoncé aujourd'hui la publication de son rapport ESG 2023, qui est disponible sur le site Web d'Univar Solutions à https://www.univarsolutions.com/sustainability. Le rapport fait le suivi des progrès d'Univar Solutions par rapport à ses objectifs ESG au cours de la dernière année et présente les faits saillants de 2023, notamment :

Réalisation de progrès importants sur le plan des objectifs environnementaux :

Poursuite de nos activités de réduction des émissions, qui ont permis de réduire les émissions mondiales des portées 1 et 2 de 19,90 % par rapport à notre niveau de référence, se rapprochant de notre objectif de 2025.

Univar Solutions s'est fixé pour la première fois un nouvel objectif de portée 3 visant à réduire l'intensité de ses émissions de portée 3 de 15 % d'ici 2030.

Nous avons amélioré nos mesures importantes des communiqués de 82 à 76 en 2023.

Nous avons réduit nos déchets dangereux de 16,51 % et augmenté le taux de recyclage des déchets généraux à 19,21 %.

Nous avons réduit nos déchets d'eau de 34,64 % par rapport à notre niveau de référence, dépassant notre objectif.

Nous avons augmenté notre gamme de produits durables et naturels à plus de 600 matériaux uniques, ce qui aide nos clients à atteindre leurs objectifs tout en réduisant les répercussions sur la chaîne de valeur.

Renforcement de l'impact positif sur la société :

Malgré l'augmentation du taux total d'incidents (TCIR), qui est passé à 0,45 après avoir atteint son niveau le plus bas en 2022, nous avons maintenu un taux inférieur à notre niveau de référence de 0,47.

Nous avons atteint nos deux mesures ciblées en matière de diversité au sein de nos équipes, dépassant notre objectif pour 2025, deux ans plus tôt.

Questions de gouvernance avancées :

Nous avons maintenu notre cote EcoVadis Or, augmentant notre note à 76/100, ce qui place notre entreprise parmi les 3 % les plus importantes de toutes les entreprises évaluées.

À la fin de 2023, nous avons atteint notre objectif de communiquer à tous les fournisseurs de produits nos attentes à l'égard des facteurs ESG en publiant notre Code de conduite mondial des fournisseurs.

Nous avons élargi notre évaluation de nos fournisseurs à 54,4 % de notre couverture de dépenses, comparativement à 44,5 % en 2022.

« Ce sont nos employés qui font la différence alors que nous continuons de nous concentrer sur l'atteinte de nos objectifs pour 2025 et au-delà », a déclaré David Jukes, président et chef de la direction. « Nous demeurons déterminés à exécuter nos plans et à faire progresser notre parcours de développement durable alors que nous cherchons à offrir une valeur environnementale et sociale dans l'ensemble de notre entreprise et de notre chaîne d'approvisionnement ».

Univar Solutions a obtenu de nombreuses reconnaissances, notamment son nom dans la liste des entreprises les plus admirées au monde de FORTUNE, la liste des meilleures entreprises de TIME pour les futurs leaders et la liste des entreprises les plus responsables aux États-Unis de Newsweek. La Fondation Human Rights Campaign (HRC) a également désigné l'entreprise comme le meilleur endroit où travailler en matière d'égalité des LGBTQ+ après avoir obtenu une note de 100 selon l'indice d'égalité des entreprises (CEI) pour une troisième année consécutive, tout en maintenant sa reconnaissance de Great Place To Work® au Brésil et au Mexique.

« Je ne pourrais pas être plus fier de voir ces résultats, car notre entreprise est bien placée pour continuer à tirer parti de ces progrès et se rapprocher de l'atteinte de nos objectifs pour 2025 », a déclaré Alexa Colin, avocate générale et secrétaire et directrice ESG chez Univar Solutions. « Ces résultats montrent à quel point les facteurs ESG sont essentiels à nos efforts pour bâtir un avenir meilleur pour nos collectivités, tout en répondant aux besoins des clients et des fournisseurs ».

« Cette année a été tout un parcours, car nous avons collaboré à l'échelle de l'entreprise pour aider à atteindre nos objectifs et à offrir de la valeur à nos parties prenantes », a déclaré Liam McCarroll, directeur mondial du développement durable. « Je suis ravi de voir où nous en sommes alors que nous avons hâte de voir le travail qu'il nous reste pour atteindre nos objectifs pour 2025 et atteindre ces objectifs tout en atteignant notre objectif de contribuer à garder nos collectivités en santé, nourries, propres et sûres ».

Pour un examen complet des progrès d'Univar Solutions vers un avenir plus durable, veuillez consulter le rapport complet sur la durabilité à l'adresse https://www.univarsolutions.com/esg-resources et pour en savoir plus sur le portefeuille de produits durables et naturels d'Univar Solutions, visitez https://www.univarsolutions.com/sustainable-products .

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est un important distributeur mondial d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés qui présente un portefeuille de premier plan des principaux producteurs du monde. Misant sur le plus grand parc de véhicules de transport privé du secteur et la plus grande équipe des ventes techniques de l'industrie, son savoir-faire logistique sans pareil, ses connaissances approfondies en matière de marché et de réglementation, sa formulation et son développement de recettes et ses outils numériques de pointe, l'entreprise est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, visitez le site www.univarsolutions.com .

Énoncés et renseignements prospectifs

La présente communication contient des « énoncés prospectifs » en vertu de la loi applicable concernant les éléments financiers et opérationnels relatifs aux activités de l'entreprise. Les énoncés prospectifs peuvent généralement se reconnaître à l'utilisation de mots tels que « croit », « s'attend à », « peut », « fera », « devrait », « pourrait », « cherche à », « a l'intention de », « planifie », « estime », « anticipe » ou d'autres termes comparables. Tous les énoncés prospectifs contenus dans la présente communication sont assortis de cette mise en garde.

Les énoncés prospectifs sont sujets à des risques et à des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre peuvent échapper au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les attentes ne se concrétisent pas ou qui pourraient autrement avoir une incidence importante et négative sur les activités de la Société, sa situation financière, ses résultats d'exploitation ou ses flux de trésorerie. Bien que les énoncés prospectifs soient basés sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, nous vous mettons en garde contre le fait que les renseignements prospectifs présentés dans la présente communication ne garantissent pas les événements ou résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont présentés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans la présente communication. Pour de plus amples informations sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société, veuillez consulter le rapport annuel le plus récent de la Société et d'autres rapports financiers, y compris les renseignements présentés sous la rubrique « Facteurs de risque ». Les énoncés prospectifs représentent le point de vue de la Société uniquement à la date de la présente communication et ne doivent pas être considérés comme les points de vue de la Société à une date ultérieure, et la Société n'est pas tenue, à moins que la loi ne l'exige expressément, de mettre à jour tout énoncé prospectif.

