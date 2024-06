Projet de loi n° 69, Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives - L'Ordre des ingénieurs du Québec souligne le dépôt du projet de loi et l'importance de tenir des consultations de fond à son sujet

Univar Solutions LLC (« Univar Solutions » ou « la Société »), un important fournisseur mondial de solutions aux utilisateurs d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés, a annoncé aujourd'hui la publication de son rapport ESG...

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu'il procédera à des travaux de réfection du pont situé sur l'autoroute Henri-IV (A-973), au-dessus du boulevard Wilfrid-Hamel (route 138), à Québec. Ceux-ci débuteront dans...

H2O Innovation inc. (« H2O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer l'expansion de ses activités manufacturières au Québec à travers l'acquisition d'un bâtiment industriel et d'un terrain adjacent à l'usine de Ham-Nord. Cette...