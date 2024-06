Le caucus libéral présente son trio qui siègera sur la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes





QUÉBEC, le 6 juin 2024 /CNW/ - L'opposition officielle est fière de présenter son trio de députés qui travaillera à la réalisation du mandat de la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes.

Le porte-parole libéral en matière de sports, de loisirs, de plein air et de saines habitudes de vie et député de Marquette, Enrico Ciccone, agira à titre de vice-président de la commission. Ses collègues de Bourassa-Sauvé, Madwa-Nika Cadet, et de D'Arcy-McGee, Elisabeth Prass complèteront le trio libéral dans cet exercice transpartisan.

Les membres du trio libéral :

Enrico Ciccone , porte-parole de l'opposition officielle en matière de sports, de loisirs, de plein air et de saines habitudes de vie et député de Marquette ;

, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sports, de loisirs, de plein air et de saines habitudes de vie et député de ; Madwa-Nika Cadet , porte-parole de l'opposition officielle pour la jeunesse et députée de Bourassa-Sauvé

, porte-parole de l'opposition officielle pour la jeunesse et députée de Bourassa-Sauvé Elisabeth Prass , porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé mentale et députée de D'Arcy-McGee.

Citations

« Déjà en 2019, avec mon collègue André Fortin, nous avions sonné l'alarme sur l'impact des écrans sur nos jeunes, en demandant un mandat d'initiative sur le sujet. Je suis très heureux de pouvoir enfin aller au fond des choses et obtenir des réponses à nos questions. »

- Enrico Ciccone, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sports, de loisirs, de plein air et de saines habitudes de vie et député de Marquette

« Les appareils électroniques prennent de plus en plus de place dans le quotidien de nos jeunes. Ils y sont exposés à du contenu pouvant ne pas leur convenir et même avoir des effets nocifs sur eux. Avec mes collègues, Enrico et Elisabeth, je suis heureuse de participer à la recherche de solutions concrètes pouvant fournir un meilleur encadrement à nos jeunes. »

-Madwa-Nika Cadet, porte-parole de l'opposition officielle pour la jeunesse et députée de Bourassa-Sauvé

« L'addiction aux écrans est un mal insidieux qui peut avoir des effets néfastes sur la santé mentale. Il est donc important de s'y attarder et de nous mettre collectivement à la recherche de solutions, pour lutter contre ce fléau, et ce, dès le jeune âge. »

- Elisabeth Prass, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé mentale et députée de D'Arcy-McGee

6 juin 2024 à 17:06

