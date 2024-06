Transport scolaire - Les syndicats de l'Estrie et de La Sapinière adoptent leurs ententes de principe respectives





EAST ANGUS, QC et SHERBROOKE, QC, le 6 juin 2024 /CNW/ - Ce jeudi 6 juin, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus de l'Estrie-CSN et du Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus La Sapinière-CSN ont tous deux voté en faveur de leurs ententes de principe respectives lors d'assemblées générales.

«?Aux Autobus de l'Estrie, nos taux horaires vont passer de 25,99 $ à 31,06 $ en 2027. Les membres ont exprimé leur satisfaction liée à ces nouveaux paramètres salariaux à hauteur de 79 % en assemblée générale, ce qui est tout de même un résultat convenable vu le lock-out imposé par l'employeur?», souligne Darian Ramirez, président du syndicat.

«?Pour notre part, le salaire horaire passera de 26,27 $ à 32,14 $ en 2028. Nos membres ont entériné l'entente de principe à 72 % en assemblée générale, cet après-midi. Les menaces de perte de circuits et le lock-out de l'employeur expliquent ce résultat?», déclare Stephen P. Gauley, président du syndicat des Autobus La Sapinière.

«?Je salue le courage et la détermination des membres dans un contexte de négociation très difficile. Ce n'est jamais simple ni facile de faire face à un employeur qui agit de la sorte et, vu le contexte, il est clair que les membres sont allés chercher le maximum qu'ils pouvaient?», conclut Denis Beaudin, président du Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus La Sapinière-CSN rassemble 30 membres et le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus de l'Estrie-CSN en regroupe 63. Ils sont affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN) qui compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN regroupe quelque 12?500 membres issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, réunis au sein de 120 syndicats sur une base régionale.

