Motorola élargit la prise en charge des langues autochtones avec l'ajout du ladin





Motorola et la Fondation Lenovo se sont engagés à promouvoir l'inclusion et une technologie plus intelligente pour tous, et nous réaffirmons aujourd'hui cet engagement en élargissant notre action de soutien aux langues autochtones. Dans le cadre de nos efforts continus de sensibilisation et d'autonomisation des communautés autochtones, Motorola est fier d'annoncer l'ajout du ladin, une langue minoritaire parlée dans la région des Dolomites en Italie (au sud du Tyrol), à la liste des plus de 90 langues prises en charge dans nos smartphones.

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) estime qu'une langue autochtone disparaît toutes les deux semaines, ce qui signifie qu'environ 3 000 langues uniques pourraient disparaître d'ici la fin du siècle. C'est pourquoi, au cours des trois dernières années, Motorola a été parmi les premiers à sauvegarder cette mission, en se faisant le défenseur de la revitalisation des langues menacées dans le monde entier.

Plus axé sur l'Europe avec sa dernière phase de l'action de soutien aux langues autochtones, Motorola a mené des recherches approfondies afin d'identifier les langues minoritaires et menacées qui nécessitent un soutien. Parmi les langues prises en compte, le ladin est devenu un candidat important, car il s'agit de l'une des 12 langues minoritaires officiellement reconnues en Italie et l'une des trois sans avoir d'État apparenté, c'est-à-dire d'entité proche de la région où résident leurs groupes apparentés. Avec seulement 30 000 personnes parlant cette langue, le ladin est considéré par l'UNESCO comme une langue menacée.

« Au cours des dernières années, nous avons appris qu'il est impératif de travailler en étroite collaboration avec la communauté de personnes parlant le ladin et de spécialistes passionnés et engagés dans la sauvegarde et la promotion de la langue », a déclaré Janine Oliveira, directrice exécutive de la mondialisation des logiciels chez Motorola. « Cela semblait bien réel pour la communauté de la langue ladine et a facilité la décision de la numériser dans nos appareils ».

Motorola a collaboré avec la Fondation Lenovo et plusieurs traducteurs-réviseurs de l'Institut du ladin, Micurá de Rü, que dirige le professeur Paul Videsott, professeur de philologie romane à l'Université libre de Bozen-Bolzano (UNIBZ). « Cela aidera certainement le ladin et d'autres langues minoritaires à acquérir davantage de visibilité », a déclaré le professeur Videsott. « Les smartphones sont en quelque sorte les crayons du 21e siècle, et le fait d'avoir des langues minoritaires, dont le ladin, dans la série Motorola Edge 50 est aussi important que de les voir dans les livres ».

Chez Motorola, nous savons que les populations autochtones interagissent avec la technologie mobile et qu'elles constituent l'un des nombreux groupes diversifiés qui composent la base de nos estimés consommateurs. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé ce projet, car nous souhaitons préserver le patrimoine humain et l'histoire unique des cultures autochtones tout en donnant aux générations futures les moyens d'agir. De même nous pensons qu'il nous incombe d'inciter les autres à faire de même. Jusqu'en juin 2024, Motorola a mis en libre accès plus d'un million de termes autochtones traduits, ce qui permet à d'autres entreprises de promouvoir ces langues grâce à leurs interfaces, et d'encourager ainsi les actions de revitalisation dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes également très heureux de partager la dernière version de notre livre blanc « Hello Indigenous » , rédigé en partenariat avec la Fondation Lenovo et l'UNESCO et qui servira de schéma à d'autres pour suivre leurs traces.

Le ladin est la dernière des langues menacées ajoutées par Motorola à l'interface de ses smartphones, notamment le kuvi et le kangri (parlés dans certaines régions de l'Inde), le cherokee (parlé aux États-Unis), le kaingang (parlé au Brésil) et le nheengatu (parlé en Amazonie). Motorola reste fidèle à sa mission d'inclusion et de préservation culturelle, en mettant à profit la technologie pour combler les lacunes linguistiques et promouvoir un monde plus diversifié et interconnecté. Pour accéder à l'ensemble des données relatives à chacune de nos langues autochtones numérisées menacées, veuillez consulter le site suivant : https://www.motorola.com/us/about/endangered-indigenous-languages-data-set.

Clauses de non-responsabilité

Certaines caractéristiques, fonctionnalités et spécifications du produit peuvent dépendre du réseau et faire l'objet de conditions et de frais supplémentaires. Toutes ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. MOTOROLA, le logo M stylisé, MOTO et la famille de marques MOTO sont des marques commerciales de Motorola Trademark Holdings, LLC. ©2024 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.

À propos de Motorola et Lenovo

Lenovo est un géant mondial de la technologie dont le chiffre d'affaires s'élève à 57 milliards de dollars. Classée 217e au Fortune Global 500, elle sert des millions de clients au quotidien présents sur 180 marchés. Axé sur une vision audacieuse, celle d'offrir une technologie plus intelligente pour tous, Lenovo a mis à profit son succès en tant que plus grand fabricant de PC au monde, pour offrir un portefeuille d'appareils (PC, postes de travail, smartphones, tablettes) compatibles avec l'IA, « AI Ready », et optimisés pour l'IA, d'infrastructures (serveur, stockage, périphérie, calcul à haute performance et infrastructure définie par logiciel), de logiciels, de solutions et de services et ce, de votre poche au cloud. L'investissement continu de Lenovo dans des innovations qui changent le monde permet de construire un avenir plus équitable, plus fiable et plus intelligent pour tous et partout. Lenovo est cotée à la bourse de Hong Kong sous le nom de Lenovo Group Limited (HKSE : 992) (ADR : LNVGY). Pour en savoir plus, consultez le site suivant https://www.lenovo.com, et découvrez nos dernières actualités dans notre StoryHub. Motorola Mobility LLC a été rachetée par Lenovo Group Holdings en 2014. Motorola Mobility est une filiale à 100 % de Lenovo, chargée de la conception et de la fabrication de tous les combinés et solutions mobiles des marques Moto et Motorola. Pour en savoir plus, consultez le site suivant https://www.lenovo.com, et découvrez les dernières actualités dans notre StoryHub et sur notre Motorola Global Blog.

À propos de la Fondation Lenovo

La Fondation Lenovo est la branche caritative et philanthropique de Lenovo, une entreprise technologique mondiale dont le chiffre d'affaires s'élève à 57 milliards de dollars, classée 217e au Fortune Global 500, et qui sert chaque jour des millions de clients au quotidien présents sur 180 marchés. Axé sur une vision audacieuse, celle d'offrir une technologie plus intelligente pour tous, Lenovo a mis à profit son succès en tant que plus grand fabricant de PC au monde, pour offrir un portefeuille d'appareils (PC, postes de travail, smartphones, tablettes) compatibles avec l'IA, « AI Ready », et optimisés pour l'IA, d'infrastructures (serveur, stockage, périphérie, calcul à haute performance et infrastructure définie par logiciel), de logiciels, de solutions et de services et ce, de votre poche au cloud. L'investissement continu de Lenovo dans des innovations qui changent le monde permet de construire un avenir plus équitable, plus fiable et plus intelligent pour tous et partout. Lenovo est cotée à la bourse de Hong Kong sous le nom de Lenovo Group Limited (HKSE : 992) (ADR : LNVGY). Pour en savoir plus, consultez le site suivant https://www.lenovo.com, et découvrez nos dernières actualités dans notre StoryHub.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

6 juin 2024 à 15:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :