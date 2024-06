Célébration des 25 ans de StarCompliance





L'innovation et la croissance de l'entreprise suivent l'expansion de l'industrie de la réglementation

YORK, Angleterre et ROCKVILLE, Maryland, 6 juin 2024 /CNW/ - StarCompliance (« Star »), un fournisseur de premier plan de solutions technologiques de conformité pour les employés, célèbre son 25e anniversaire avec une série d'événements conçus pour souligner l'évolution des lois réglementaires et mettre en valeur la croissance, l'adaptation et l'innovation importantes de l'entreprise en réponse à ces changements. Fondée en 1999, la même année où le Glass-Steagall Act a été abrogé, Star a émergé au cours d'une transformation cruciale du secteur des services financiers aux États-Unis. Ce moment charnière a marqué une augmentation importante de la complexité des exigences réglementaires et a catalysé la nécessité d'une surveillance réglementaire accrue.

« Alors que nous marquons cette étape importante, nous célébrons l'esprit de collaboration qui a défini notre parcours au cours des vingt-cinq dernières années. Star n'a pas seulement observé l'évolution du paysage de la conformité, elle l'a façonné aux côtés des esprits les plus brillants de l'industrie », a déclaré Jennifer Sun, chef de la direction de StarCompliance. « Ce parcours a été alimenté par une amélioration continue et un accent particulier mis sur l'innovation. Nous sommes fiers de notre rôle proactif en collaborant avec nos partenaires et clients afin de composer avec le paysage complexe de la réglementation des employés. »

Le 25e anniversaire de Star sera marqué par une série exclusive de webinaires d'été en trois parties intitulée Réflexions sur la conformité, mettant en vedette des chefs de file de l'industrie et des experts en conformité. Ces webinaires, en plus de notre résumé trimestriel intitulé La nécessité stimule l'innovation, explorent l'histoire et les progrès réalisés en matière de conformité au cours des 25 dernières années, ainsi que la façon dont la réglementation relative aux employés continue d'inspirer des technologies révolutionnaires.

La série est conçue pour mettre l'accent sur les périodes qui ont marqué la réglementation et l'innovation dans le domaine de la conformité des employés de 1999 à aujourd'hui :

Agents de changement et premiers utilisateurs (1999 - 2008)

Jeudi 11 juillet 2024 | 11h00 ET

Unir nos forces pour la réforme de la réglementation (2009 - 2015)

Jeudi 15 août 2024 | 11h00 ET

Naviguer dans la réglementation pour une transformation mondiale (2016 - 2024)

Jeudi 19 septembre 2024 | 11h00 ET

Inscrivez-vous [ICI] pour participer aux séances en direct ou visionner les webinaires à la demande, à votre convenance.

En plus de la série, Star continue de célébrer son 25e anniversaire avec ses événements annuels Synergy '24, qui auront lieu à Londres le 3 octobre, à Boston le 15 octobre et à New York le 5 novembre. Le thème de cette année, Retour vers le futur : 25 ans de conformité, comprendra des séances interactives en direct avec des sommités des industries de la conformité et de la réglementation. Cliquez [ICI] pour réserver votre place.

À propos de StarCompliance

StarCompliance est le principal fournisseur mondial de solutions technologiques dans le domaine de la conformité des employés. Approuvées depuis plus de 25 ans par des millions d'utilisateurs dans 114 pays, la plateforme de prochaine génération et l'interface conviviale de Star fournissent les données, la technologie et les renseignements exploitables nécessaires pour atténuer les risques de manière proactive, surveiller les conflits à l'échelle mondiale et soutenir les réglementations complexes en matière de dénonciation. Visitez www.starcompliance.com pour découvrir la sécurité complète et l'assurance inégalée dont vous avez besoin pour bâtir une culture de conformité aujourd'hui.

