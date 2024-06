6e édition des prix Reconnaissance jeunesse - Le prix Réussite et rayonnement est remis à Benisha Mukandila





QUÉBEC, le 6 juin 2024 /CNW/ - Fier de souligner les initiatives exceptionnelles de la jeunesse québécoise, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, a remis le prix Réussite et rayonnement jeunesse à Benisha Mukandila, de Longueuil. Ce prix Reconnaissance jeunesse pour les 15 à 35 ans souligne la capacité de la personne honorée à arriver à un résultat concret et empreint de succès par ses actions et son implication. Cette réussite peut toucher les parcours tant éducatif, professionnel que personnel.

Dans tous ses projets, Benisha travaille avec passion et détermination au bien-être des jeunes et souhaite contribuer positivement à la société québécoise. En 2020, elle a fondé l'association Les Survivants pour aider les jeunes de 15 à 35 ans à améliorer leur estime d'eux. Depuis août 2023, elle est présidente du conseil jeunesse de la Ville de Longueuil, facilitant le dialogue intergénérationnel et assurant que la voix des jeunes soit entendue. De plus, en tant que porte-parole du Mois de l'histoire des Noirs de Longueuil, elle a accru la participation des jeunes en organisant un cercle de lecture et une conférence sur l'estime de soi et l'identité, réunissant une centaine de jeunes. Benisha est une leader communautaire dévouée, qui apporte ses compétences et son engagement à la société.

Elle reçoit une bourse de 1500 $ et un trophée, conçu par Julie Pothier et Fany Ritcher-Lamontagne, toutes deux finissantes au Baccalauréat en design de produits à l'Université Laval.

Au total, 10 prix Reconnaissance jeunesse ont été remis à des jeunes, de même qu'à des intervenantes et intervenants jeunesse, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Québec.

Citations

«?J'ai énormément d'admiration pour cette relève passionnée ainsi que pour celles et ceux qui changent la vie des jeunes grâce à leur écoute, leur empathie et leurs actions. Leur engagement, à tous, mérite d'être souligné en grand. En tant que ministre responsable de la Jeunesse, c'est une priorité pour moi que les jeunes puissent être bien accompagnés dans leur cheminement et aient accès à tous les outils dont ils ont besoin pour s'épanouir et participer à bâtir le Québec de demain.?»

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les lauréates et lauréats 2024 ont fourni énormément d'énergie pour améliorer leur milieu de vie et le bien-être de leurs concitoyennes et concitoyens, ou pour soutenir les jeunes sur les plans scolaire, professionnel et personnel. Originaires de divers milieux et régions, elles et ils partagent tous un point commun : leurs réalisations méritent d'être reconnues pour leurs effets positifs sur notre société. Remettre les prix Reconnaissance jeunesse est une grande fierté et un privilège, car ces jeunes et ces personnes intervenantes sont des exemples inspirants pour nous toutes et tous.?»

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

« Félicitations pour ta capacité à transformer tes actions en succès concrets et à rayonner avec tes réalisations. Ton engagement, ta persévérance et ta vision t'ont menée vers ce prix mérité. Que cette réussite t'inspire à poursuivre tes rêves avec encore plus de courage et de détermination. Tu es un exemple inspirant pour tous. Bravo et continue de t'épanouir à travers tes ambitions! »

Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin

Faits saillants

Les prix Reconnaissance jeunesse, remis par le Secrétariat à la jeunesse, constituent l'un des moyens privilégiés par le gouvernement du Québec pour concrétiser le Plan d'action jeunesse 2021-2024, qui découle de la Politique québécoise de la jeunesse 2030.

À la suite de la vaste consultation réalisée l'automne dernier, le Secrétariat à la jeunesse a défini 4 grands chantiers pour élaborer des actions ambitieuses dans le cadre du 3e Plan d'action jeunesse 2025-2030, qui intègrera de nouvelles mesures et celles à reconduire.

Lien connexe

Pour en savoir plus sur les prix Reconnaissance jeunesse et découvrir le portrait de la personne lauréate de même que ceux des étudiantes ayant créé le trophée 2024, consultez le site Web du Secrétariat à la jeunesse.

Suivez le Secrétariat à la jeunesse dans les médias sociaux @SAJQC.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

6 juin 2024 à 15:16

Communiqué envoyé leet diffusé par :