LA FÊTE NATIONALE DANS LA CAPITALE, LE 23 JUIN DÈS 18 h 30





Retrouvons-nous à la belle étoile dans notre Capitale!

QUÉBEC, le 6 juin 2024 /CNW/ - Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ), fier coordonnateur de la Fête nationale depuis 1984, en partenariat avec le gouvernement du Québec, est heureux de dévoiler la programmation des célébrations qui se dérouleront dans la capitale, les 23 et 24 juin prochains.

Le Grand spectacle de la Fête nationale

C'est un rendez-vous le dimanche 23 juin sur la scène principale des plaines d'Abraham dès 18 h 30, avec le mythique groupe rock Zébulon. Le quatuor livrera une prestation à ne pas manquer en première partie du Grand spectacle de la Fête nationale, pour débuter en force 2 jours de célébrations dans la ville de Québec.

Le très attendu Grand spectacle de la Fête nationale dans la capitale suivra, sous la direction musicale d'Antoine Gratton. Mara Tremblay et ses invités Marie-Annick Lépine, Patrice Michaud, Paul Daraîche, Les Louanges, Ariane Roy, Waahli, Beatrice Deer, Matiu, Laurence Nerbonne, Mitsou, et Galant, tu perds ton temps soulèveront la foule en interprétant des succès populaires revisités dans un esprit festif. La complicité sera le mot d'ordre pour cette 190e édition de la Fête nationale, qui prendra la forme de retrouvailles à la belle étoile. À cette pléiade de gens de talent s'ajouteront 14 autres artistes, dont une troupe de 6 danseuses et danseurs, des musiciennes et des musiciens de haut calibre, DJ Montana, des choristes et la présence du porte-parole Benoît McGinnis. Ce dernier livrera le traditionnel discours patriotique dans une version unique, à l'image de sa personnalité généreuse et rassembleuse.

Ce dévoilement confirme la liste d'invités qui a été divulguée la semaine dernière, alors que certains médias ont rapporté avoir vu des affiches de la programmation dans les rues de la capitale avant la date prévue. Des affiches ont en effet été déployées par erreur pendant une période de 24 h par un fournisseur externe. L'organisation de la fête nationale est bien heureuse de pouvoir enfin donner plus d'informations concernant le Grand spectacle de la Fête nationale. Cet épisode involontaire a pu démontrer que les détails des célébrations dans la capitale étaient attendus avec impatience par de nombreuses personnes.

« Je suis convaincu que la Fête nationale sera grandiose sur les plaines d'Abraham, le 23 juin, avec de grands talents de chez nous tels que Zébulon, Antoine Gratton, Mara Tremblay et leurs invités. Partout au Québec, retrouvons-nous sous les étoiles pour chanter, danser et célébrer notre culture. », a déclaré Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais.

« Cette année encore, notre région vibrera au son des artistes de chez nous, réunis pour souligner notre fête nationale. Gens de Québec et des environs, profitons de ces moments uniques pour fraterniser et pour souligner notre fierté d'être Québécois, que ce soit lors du Grand spectacle sur les plaines d'Abraham ou dans les différentes fêtes de quartiers. Il fait bon vivre dans la Capitale-Nationale! », a mentionné Jonatan Julien, ministre responsable de la Capitale-Nationale et ministre des Infrastructures.

L'équipe de PR3 médias, sous la direction artistique de Karine Arsenault et Daniel Laurin, est ravie de participer à la réalisation de cette grande soirée musicale. « C'est avec un immense honneur que l'on retrouve l'équipe du MNQ afin de pouvoir offrir encore cette année un spectacle festif et moderne! », a affirmé Karine Arsenault, directrice artistique.

Croquez dans la Fête

Le 24 juin, de 10 h à 15 h, jeunes et moins jeunes sont invités à l'événement familial Croquez dans la Fête, qui aura lieu à la place George-V. Du pavoisement sera distribué gratuitement en matinée, à temps pour la cérémonie protocolaire où plusieurs dignitaires prendront la parole dès 10 h 30. Un hommage au drapeau sera préparé et récité par la poète Erika Soucy. La population est conviée à un pique-nique animé dès 11 h, auquel prendront part La famille Aucoin, le Trio Chant d'Elles et le magicien Jean Deshaies. Les gens peuvent apporter leur lunch. Des camions-restaurants seront sur place, ainsi que des kiosques de producteurs agroalimentaires locaux.

Partenaires de la fête nationale dans la Capitale

Cette grande fête dans la capitale ne pourrait avoir lieu sans le soutien indéfectible de précieux partenaires, dont le gouvernement du Québec et la Ville de Québec. Merci à notre présentateur officiel Hydro-Québec, sans qui la Fête ne serait pas ce qu'elle est. Nous remercions notre Grand partenaire la Confédération des syndicats nationaux (CSN), le maillon fort du syndicalisme québécois depuis 1921, ainsi que la SAQ, partenaire majeur depuis de nombreuses années. Un merci tout spécial à Télé-Québec, télédiffuseur officiel du spectacle qui le présentera en différé dès 21 h 30 le 23 juin. Le spectacle sera en rediffusion le 24 juin à 18 h et le 28 juin à 22 h 30. Merci à nos radiodiffuseurs Rouge FM et iHeartRadio qui permettront à la Fête de rayonner sur l'ensemble du territoire. Finalement, nous remercions la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), la Caisse de dépôt et de placement du Québec (CDPQ), la Sucrerie Blouin, la Fromagerie des Grondines, Montellier-Pepsi Alex-Coulombe, Oh Bio et le centre de valorisation du patrimoine vivant Ès Trad pour les célébrations du 24 juin, Croquez dans la Fête.

Pour une troisième année, le Grand spectacle sur les plaines d'Abraham obtiendra la certification carboneutre. La carboneutralité de la Fête nationale est rendue possible grâce à Hydro-Québec. Nous tenons à remercier également la CSN, la CDPQ, Ecocup, la CSQ le Réseau de transport de la Capitale (RTC) qui rendent notre virage vert possible.

Les 23 et 24 juin 2024, retrouvons-nous à la belle étoile pour célébrer la Fête nationale. Le gouvernement du Québec vous invite à participer aux diverses activités culturelles qui seront offertes gratuitement partout au Québec. Pour en savoir plus, consultez Quebec.ca/fêtenationale.

POUR TOUT SAVOIR

Programmation complète : fetenationale.quebec

Facebook : https://www.facebook.com/LaFetenationaleduQuebec

X (anciennement Twitter) et Instagram: @fetenationale (mot-clic #fetenationale)

Le Grand spectacle de la Fête nationale dans la capitale est diffusé en différé à 21 h 30 sur les ondes de Télé-Québec et sur telequebec.tv. En rediffusion les 24 juin à 18 h et 28 juin à 22 h 30

Le Grand spectacle de la Fête nationale dans la capitale est également diffusé sur tout le réseau Rouge FM et sur la webradio iHeartRadio dès 21 h 30 le 23 juin.

Horaire du RTC : https://www.rtcquebec.ca/informations-pratiques/evenements/fete-nationale-du-quebec

SOURCE Fête nationale du Québec

6 juin 2024 à 14:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :