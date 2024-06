Right Time Group fait l'acquisition de Belyea Bros, une entreprise établie à Toronto





L'important exploitant canadien de services à domicile poursuit son expansion en Ontario

ST. CATHARINES, Ontario, 6 juin 2024 /CNW/ - Le groupe de sociétés Right Time (« Right Time »), principal fournisseur de services à domicile au Canada, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Belyea Bros Limited Heating, Cooling & Electrical (« Belyea Bros » ou « la société »), une entreprise établie à Toronto, en Ontario, élargissant ainsi sa présence en Ontario. Belyea Bros fournit des services à domicile de premier ordre à la ville de Toronto depuis 1908. Les membres de la direction et les employés de la société se joindront à l'équipe de Right Time et continueront de servir leurs clients et leur communauté. Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.

Belyea Bros est la 22e acquisition réalisée par Right Time dans le cadre de sa stratégie de croissance continue. « Nous sommes impatients de poursuivre la tradition d'excellence de Belyea Bros et de tirer parti de sa réputation de longue date en matière de service à la clientèle exceptionnel et de qualité d'expert », a déclaré Doug Hart, chef de la direction de Right Time. « Chez Right Time, nous apprécions les entreprises qui font preuve d'intégrité, ce qui fait de Belyea Bros un ajout parfait à notre équipe. »

Il y a cent seize ans, Belyea Bros a obtenu le premier permis de plomberie et de chauffage à Toronto. En tant que marque patrimoniale, l'entreprise s'est forgé une réputation en offrant aux familles de Toronto des services de chauffage, de refroidissement, de plomberie et d'électricité, ainsi que des services spécialisés dans les maisons plus anciennes de Toronto. « Nous avons toujours été fiers d'être assez grands pour prendre soin de vous, et assez petits pour savoir qui vous êtes », a déclaré David Graeme, président. « Grâce à son incroyable service à la clientèle et à sa plateforme nationale, Right Time est le choix évident pour perpétuer notre héritage et faire passer Belyea Bros à un niveau supérieur pour nos clients et nos employés fidèles. »

Right Time cherche continuellement à ajouter de nouveaux emplacements offrant des services résidentiels (CVC, plomberie et électricité) à son réseau existant au Canada. Les propriétaires intéressés sont invités à communiquer avec Curtis Budgell aux coordonnées ci-dessous ou à visiter le site Web pour obtenir de plus amples renseignements.

Right Time est détenue majoritairement par Gryphon Investors, société de capital-investissement de premier plan sur le marché intermédiaire.

À propos de Right Time

Right Time est le principal entrepreneur indépendant canadien en CVC axé sur le marché résidentiel. Right Time compte maintenant plus de 1 400 employés répartis dans 27 emplacements en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique. Elle offre des programmes d'entretien préventif et des services de réparation et de remplacement de systèmes de CVC résidentiels. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.right-time.ca .

À propos de Gryphon Investors

Gryphon Investors ( www.gryphoninvestors.com ) est une société de capital-investissement de premier plan sur le marché intermédiaire, axée sur les sociétés en croissance rentables et avantageuses sur le plan concurrentiel dans les secteurs des services aux entreprises, de la consommation, des soins de santé, de la croissance industrielle et des logiciels. Avec environ 9 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Gryphon priorise les investissements dans lesquels elle peut former de solides partenariats avec les fondateurs, les propriétaires et les dirigeants afin d'accélérer la création d'entreprises de premier plan et de générer une valeur durable grâce à son modèle d'affaires intégré pour les transactions et les opérations. Le modèle hautement différencié de Gryphon intègre son groupe des ressources opérationnelles, qui a fait ses preuves et qui est dirigé par des cadres supérieurs de l'exploitation à temps plein de Gryphon, ainsi que des spécialistes de la gestion générale, de l'acquisition et du perfectionnement du capital humain, de la trésorerie, des finances et de la comptabilité. Les trois stratégies d'investissement de base de Gryphon comprennent ses stratégies Flagship, Heritage, et Junior Capital, chacune étant dotée de fonds de capital dédiés. Les stratégies Flagship et Heritage visent des placements en actions de 50 à 350 millions de dollars par société de portefeuille. La stratégie Junior Capital cible les investissements dans des titres de second rang de facilités de crédit, organisés par des prêteurs de premier plan du marché intermédiaire, dans des sociétés sous contrôle Gryphon, ainsi que dans d'autres sociétés de capital-investissement exerçant leurs activités dans les secteurs d'investissement ciblés de Gryphon.

Personne-ressource :

Curtis Budgell, vice-président, Développement de l'entreprise

Groupe de sociétés Right Time

[email protected]

204 296-8420

