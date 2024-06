André Fortin accuse la CAQ d'abandonner la population de l'Outaouais en matière de santé





QUÉBEC, le 6 juin 2024 /CNW/ - La CAQ a refusé catégoriquement la demande d'André Fortin, de tenir une commission parlementaire itinérante afin de maintenir un niveau sécuritaire de l'accès aux soins de santé en Outaouais. Ce faisant, le gouvernement caquiste confirme son total désintéressement envers la région et ses citoyens, dénonce le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé.

Rappelant la situation catastrophique qui prévaut actuellement dans sa région dans les services de santé, le député libéral de Pontiac souhaitait que les membres de la Commission de la santé et des services sociaux s'y rendent, afin de mesurer l'ampleur du problème. La Commission aurait alors pu y entendre des acteurs clés du milieu et ainsi proposer des mesures qui permettraient d'assurer la rétention et l'attraction du personnel professionnel nécessaire. M. Fortin accuse la CAQ de mettre en péril la sécurité de la population de l'Outaouais en refusant d'assurer le maintien de l'offre de services en santé.

« Ça fait des mois que j'essaie de faire comprendre au ministre de la Santé la situation inquiétante et particulière dans laquelle se trouve l'Outaouais en santé, causée notamment par l'exode important de personnel vers l'Ontario qui est tout juste voisine. Non seulement la CAQ refuse d'agir mais ne daigne même pas venir voir l'état des lieux et tendre l'oreille aux acteurs du milieu. Encore une fois, la CAQ tourne le dos à l'Outaouais et préfère abandonner les citoyens à leur sort, quitte à ne pas recevoir les soins de santé auxquels ils ont pourtant droit. »

-André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

6 juin 2024 à 14:17

Communiqué envoyé leet diffusé par :