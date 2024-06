Programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable - Québec accorde 310 500 $ à quatre municipalités du comté de Labelle pour mieux protéger les sources d'eau potable





MONT-TREMBLANT, QC, le 6 juin 2024 /CNW/ - La députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, est heureuse d'annoncer, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, qu'une aide financière totale de 310 500 dollars est accordée aux municipalités de Brébeuf, La Conception et Mont-Blanc et à la Ville de Mont-Laurier pour soutenir l'élaboration de leur plan de protection des sources d'eau potable.

Voici la ventilation des sommes accordées dans la circonscription de Labelle :

Municipalité de Brébeuf 24 500,00 $ Ville de Mont-Laurier 237 000,00 $ Municipalité de La Conception 24 500,00 $ Municipalité de Mont-Blanc 24 500,00 $

Allouée dans le cadre du Programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable (PEPPSEP), l'aide financière permettra de définir des mesures de protection et de planifier leur mise en oeuvre pour minimiser, voire éliminer les menaces pouvant affecter la qualité ou la quantité des eaux exploitées pour l'approvisionnement en eau potable.

Citations :

« Il est primordial de protéger et de bien gérer notre eau. Au fil des ans, certains événements ont démontré l'importance de se doter de plans de protection des sources d'eau potable dans l'ensemble du Québec, avec la collaboration des municipalités qui y oeuvrent au quotidien. L'élaboration du plan de protection est une étape qui contribuera à sécuriser les efforts et les investissements majeurs réalisés jusqu'ici par les municipalités et notre gouvernement afin de donner accès à une eau potable de qualité à l'ensemble des Québécoises et des Québécois. J'invite d'ailleurs toutes les municipalités à se doter prochainement d'un plan de protection. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« C'est une excellente nouvelle pour la région du comté de Labelle. L'eau est une ressource essentielle que nous devons tous dès maintenant nous engager à préserver pour en assurer le maintien et la qualité pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Je remercie les personnes qui sont engagées au sein de ces municipalités pour garantir une eau de qualité dans notre région. J'invite aussi les autres municipalités à s'informer sur le programme pour emboîter le pas! »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

Faits saillants :

2022, le gouvernement du Québec a administré le Programme pour une protection accrue des sources d'eau potable (PPASEP). Doté d'un budget de 30 millions de dollars pour cinq ans, ce programme visait, entre autres, à soutenir les municipalités détenant un système de distribution d'eau desservant plus de 500 personnes assujetties au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) dans la réalisation d'une analyse de la vulnérabilité de leurs sources d'eau potable. Le PEPPSEP, qui s'inscrit dans la continuité du PPASEP, vise à appuyer l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable suivant cette analyse. À noter qu'en vertu du RPEP, les rapports d'analyse de vulnérabilité produits par les municipalités en 2021 dans le cadre du PPASEP doivent être mis à jour tous les cinq ans.

L'an passé, les municipalités de Sainte-Anne-du-Lac, Huberdeau , Nominingue et Labelle ont bénéficié du programme dans le comté de Labelle .

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le PEPPSEP, consultez le site Web du Ministère, où se trouve notamment une vidéo sur le programme.

