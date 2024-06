/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Inauguration du site de démonstration du nouveau programme participatif de déminéralisation et de verdissement Bye Bye Béton !/

Renault, partenaire premium de Roland-Garros, et la Fédération Française de Tennis (FFT), en collaboration avec WeRide, entreprise leader mondial de la technologie de conduite autonome, fournissent un service de navette minibus L4 sans chauffeur pour...

L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension convie les membres de la presse à l'inauguration du site de démonstration de son nouveau programme participatif de déminéralisation et de verdissement Bye Bye Béton !. Les trois projets...