RBC se classe première dans le cadre de l'étude sur la satisfaction de la clientèle à l'égard des applis de services bancaires mobiles au Canada J.D. Power 2024 et de l'étude sur la satisfaction de la clientèle à l'égard des services bancaires en ligne au Canada J.D. Power 2024





Cette reconnaissance s'ajoute aux autres distinctions sectorielles reçues par RBC pour son leadership numérique

TORONTO, le 6 juin 2024 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) a le plaisir d'annoncer qu'elle s'est classée première au chapitre de la satisfaction de la clientèle dans le cadre de l'étude sur la satisfaction de la clientèle à l'égard des applis de services bancaires mobiles au Canada J.D. Power 2024 et de l'étude sur la satisfaction de la clientèle à l'égard des services bancaires en ligne au Canada J.D. Power 2024. Le classement s'appuie sur les commentaires de plus de 1 500 clients des services bancaires de détail des plus grandes banques du Canada.

« Nous sommes extrêmement fiers d'être reconnus au titre de ces deux études importantes. Ces prix témoignent de l'importance que nous accordons à la création d'expériences numériques de premier plan pour nos clients, a dit Peter Tilton, chef du numérique, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, à RBC. Alors que le secteur des services financiers continue d'évoluer rapidement, nous demeurons déterminés à offrir à nos clients les outils novateurs et faciles à utiliser qui leur permettent de gérer leur argent en toute confiance et en toute sécurité. »

Cette reconnaissance arrive à un moment où les services bancaires mobiles font maintenant partie des habitudes numériques quotidiennes des Canadiens. En moyenne, les clients des services bancaires courants de RBC utilisent l'appli Mobile RBC presque quotidiennement et cherchent de plus en plus des moyens de communiquer avec la Banque par voie numérique. Comparativement aux niveaux d'avant la pandémie, RBC a observé une hausse de 60 %1 du nombre d'utilisateurs mobiles actifs et de 128 %2 du nombre de séances mobiles. Cette augmentation importante de l'utilisation de l'appli Mobile RBC souligne le rôle de l'appli comme outil essentiel pour les clients à la recherche de solutions bancaires pratiques et sécuritaires.

Cette reconnaissance fait suite à deux autres prix mondiaux récemment décernés à RBC, à savoir le prix de la banque modèle Celent dans la catégorie Intégration numérique et le prix Digital CX Award de The Digital Banker pour l'excellence de l'Expérience client omnimode de prestation, qui récompense l'innovation axée sur la clientèle dans l'ensemble du secteur des services financiers à l'échelle mondiale. La dernière fois où RBC a remporté le prix Satisfaction clientèle de J.D. Power Canada pour son appli de services bancaires mobiles remonte à 2022.

Ces distinctions, obtenues au cours d'une période où RBC a également effectué l'une des transitions technologiques les plus complexes de l'histoire du Canada, soit l'acquisition de HSBC Canada, témoignent de la détermination de la Banque à innover et exceller dans le domaine des services bancaires numériques.

« Ces prix soulignent les efforts exceptionnels de l'équipe numérique de calibre mondial à RBC, qui a joué un rôle déterminant dans notre positionnement en tant que banque numérique de premier plan en Amérique du Nord et chef de file mondial, a déclaré Sumit Oberai, vice-président directeur, Technologie, Numérique et modes de prestation, à RBC. Notre engagement à promouvoir une culture d'innovation et d'excellence a contribué à faire de nous un choix privilégié pour les professionnels qui cherchent à travailler dans un milieu centré sur la technologie numérique de pointe. »

L'étude sur la satisfaction de la clientèle à l'égard des applis de services bancaires mobiles au Canada J.D. Power 2024 et l'étude sur la satisfaction de la clientèle à l'égard des services bancaires en ligne au Canada J.D. Power 2024 évaluent la satisfaction des clients à l'égard des plateformes numériques de leur institution financière en fonction de plusieurs facteurs, dont la navigation, l'attrait visuel, la vitesse, l'information et le contenu.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 98 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos clients, dont le nombre est de plus de 18 millions au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social .

SOURCE RBC Groupe Financier

6 juin 2024 à 13:42

Communiqué envoyé leet diffusé par :